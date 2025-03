Harga Pangan Hari Ini H-1 Lebaran: Daging Sapi dan Cabai Merah Keriting Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat mayoritas komoditas pangan secara rata-rata nasional mengalami peningkatan harga jelang Hari Raya Lebaran Idulfitri 1446H/2025M atau pada Sabtu pagi (29/3/2025). Komoditas cabai merah keriting tercatat melonjak signifikan dibanding hari sebelumnya.

Merujuk data Panel Harga Bapanas, Sabtu (29/3/2025), pukul 08.00 WIB, harga berbagai jenis cabai bervariasi di tingkat konsumen. Pagi ini, harga cabai merah keriting mencapai Rp67.857 per kilogram (kg) atau naik signifikan 12,28% dibanding hari sebelumnya Rp60.436 per kg.

Peningkatan juga terjadi pada cabai rawit merah yang tercatat sebesar Rp97.000 per kg atau naik 8,26% dari hari sebelumnya Rp89.598 per kg. Untuk cabai merah besar tercatat turun signifikan yakni 18,42% menjadi Rp49.000 per kg pagi ini.

Untuk komoditas beras, Bapanas mencatat adanya peningkatan harga dibanding hari sebelumnya. Tercatat, harga beras premium pagi ini secara nasional dibanderol Rp16.200 per kg atau naik 3,89% dibanding hari sebelumnya.

Kemudian, beras medium tercatat naik sebesar 4,51% menjadi Rp14.344 per kg dan beras SPHP dipatok Rp12.600 per kg atau naik tipis 0,06% dibanding hari sebelumnya Rp12.592 per kg.

Harga jagung di tingkat peternak pagi ini dibanderol Rp5.900 per kg atau turun signifikan 5,65% dari sebelumnya Rp6.253 per kg dan kedelai biji kering impor turun signifikan 9,61% menjadi Rp9.590 per kg.

Berbagai jenis bawang juga mengalami penurunan jelang hari raya Lebaran 2025. Bapanas merekam, harga bawang merah pagi ini turun 6,26% menjadi Rp41.438 per kg dan bawang putih bonggol mencapai Rp43.824 per kg atau turun 2,44% dibanding hari sebelumnya Rp44.919 per kg.

Harga daging sapi murni pagi ini naik 4,24% menjadi Rp146.818 per kg, daging ayam ras naik 1,83% menjadi Rp38.031 per kg, dan telur naik 0,69% menjadi Rp29.724 per kg pagi ini.

Selanjutnya, harga gula konsumsi di tingkat konsumen pagi ini naik 0,63% menjadi Rp18.667 per kg. Harga tepung terigu kemasan naik 3,05% menjadi Rp13.361 per kg, sedangkan tepung terigu curah turun 1,44% menjadi Rp9.692 per kg.

Bagaimana dengan harga minyak goreng? Bapanas melaporkan harga Minyakita dan minyak goreng curah mengalami peningkatan. Harga Minyakita pagi ini naik 0,67% menjadi Rp17.719 per liter dan minyak goreng curah naik 1,25% menjadi Rp18.176 per liter.

Hanya minyak goreng kemasan yang pagi ini bergerak turun sebesar 0,14% menjadi Rp20.714 per liter.

Berbagai jenis ikan terpantau turun harga pagi ini, dibandingkan hari sebelumnya. Harga ikan kembung pagi ini turun signifikan 12,83% menjadi Rp36.385 per kg, ikan tongkol turun 2,54% menjadi Rp33.667 per kg, dan ikan bandeng turun 1,36% menjadi Rp34.545 per kg.

Harga garam konsumsi pagi ini mencapai Rp12.211 per kg atau naik 3,81% dari hari sebelumnya Rp11.763 per kg.

Adapun, data harga daging kerbau beku impor dan daging kerbau segar belum masuk dalam data Panel Harga Bapanas pagi ini.

Sebagai informasi, harga pangan dalam laman tersebut akan terus bergerak seiring masuknya data dari pasar-pasar se-Indonesia, dengan harga final pada pukul 13.00 WIB.