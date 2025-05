CEO Danantara dan Bos Freeport Bertemu Bahas Proyek Hilirisasi

CEO Danantara Rosan Roeslani bertemu dengan Chairman Freeport McMoran Richard C. Adkerson dan CEO Freeport Indonesia Tony Wenas. Bahas apa saja?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani bertemu dengan Chairman of the Board Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen L. Quirk dan CEO PT Freeport Indonesia Tony Wenas pada Selasa (20/5/2025).

Melalui akun media sosial Instagram, Rosan mengunggah sejumlah foto pertemuannya dengan para petinggi Freeport. Dia mengatakan agenda pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas sejumlah isu penting mengingat PT Freeport merupakan salah satu aset strategis nasional yang berperan penting di sektor pertambangan.

"Kami membahas sejumlah agenda yang bertujuan memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional," tulis Rosan dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (21/5/2025).

Lebih lanjut, Rosan menuturkan dalam pertemuan tersebut pihaknya bersama Freeport membahas upaya percepatan hilirisasi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Fokus utama adalah percepatan proses hilirisasi melalui pengembangan smelter baru," ujar Rosan.

Selain itu, turut dibahas juga mengenai peluang kolaborasi dalam pengembangan proyek-proyek pertambangan yang mengutamakan keberlanjutan atau green mining.

"Menjajaki peluang kolaborasi dalam pengembangan proyek-proyek green mining, serta pemanfaatan energi terbarukan di wilayah operasional,"

Rosan menegaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya bahwa Holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) saat ini masih melakukan negosiasi terkait akuisisi tambahan 10% kepemilikan saham Freeport-McMoran Inc. (FCX) di PT Freeport Indonesia.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan, belum ada diskusi lebih lanjut terkait divestasi saham tersebut. Menurutnya, aksi korporasi ini nantinya akan dibahas oleh BPI Danantara.

"Belum ada diskusi lanjutan, kebijakan masih diformulasi di level Danantara," katanya singkat kepada Bisnis, Senin (28/4/2025).

Adapun, divestasi tambahan saham Freeport ini menjadi salah satu syarat bagi Freeport untuk mendapat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041.

Saat ini, 51,2% saham PTFI telah dikuasai oleh MIND ID. Dengan divestasi tambahan 10%, kepemilikan saham MIND ID di PTFI akan bertambah menjadi sekitar 61%.