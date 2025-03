Catat! Jadwal Contraflow, One Way, Ganjil Genap Arus Mudik Berlaku Mulai Hari Ini

Sistem one way, contraflow, hingga ganjil genap pada arus mudik Lebaran 2025 bakal diberlakukan mulai hari ini, Kamis (27/3/2025). Cek jadwalnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol bakal dimulai pada hari ini, Kamis (27/3/2025). Sistem one way, contraflow, hingga Ganjil Genap dilakukan guna mengatur kepadatan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 1446 H / 2025.

Mengutip informasi yang dibagikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, meski periode penerapan contraflow hingga ganjil genap mulai bisa dilakukan pada hari ini, tetapi pelaksanaannya tetap bersifat situasional.

“Pelaksanaan one way dan contraflow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian,” jelas Korlantas Polri dalam akun Intagram resminya, dikutip Kamis (27/3/2025).

Adapun, sistem contraflow bakal diimplementasikan dari di Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) KM 47 hingga KM 70.

Sementara itu, sistem one way akan diterapkan menerus pada sejumlah ruas tol yakni dari KM 70 Tol Japek hingga KM 414 Jalan Tol Semarang – Batang.

Terakhir, sistem rekayasa lalu lintas Ganjil – Genap (Gage) akan diterapkan diterapkan dari KM 47 Tol Japek hingga KM 4141 Tol Semarang Batang. Serta dar i KM 31 hingga KM 98 Tol Tangerang – Merak (Tamer).

“Diimbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman, diharapkan pengguna jalan dapat mematuhi petugas di lapangan, dan dipastikan kondisi fisik dalam keadaan prima,” tambah Koorlantas.

Secara terperinci, berikut jadwal rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan selama arus mudik Lebaran 2025.

1. Sistem Contraflow

Implementasi contraflow pada arus mudik Lebaran 2025 akan dilakukan di sepanjang Tol Japek dari Km 41 – KM 70. Di mana, pelaksanaannya terbagi menjadi 2 periode.

Periode pertama dilaksanakan pada Kamis (27/3/2025) pukul 14.00 WIB hingga Sabtu (29/3/2025) pukul 24.00 WIB.

Sementara periode kedua dilaksanakan ada Senin (31/3/2025) pukul 13.00 – 18.00 WIB serta Selasa (1/4/2025) pukul 11.00 WIB – 18.00 WIB.

2. Sistem One Way

Korlantas Polri bakal menerapkan sistem one way dari KM 70 Tol Japek hingga KM 414 Tol Semarang Batang pada hari ini, Kamis (27/3/2025) hingga Sabtu (29/3/2025).

Adapun, penutupan jalur menjadi 1 arah bakal dilakukan pada 27 Maret 2025 pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB dan jalur normal baru akan dibuka kembali pada Minggu (30/3/2025 mulai pukul 00.00 WIB.

3. Sistem Ganjil – Genap

Terakhir, sistem Gage bakal diterapkan di Jalan Tol Japek KM 47 hingga Tol Semarang – Batang KM 414. Kemudian, juga akan diimplementasikan pada ruas Tol Tangerang – Merak KM 31 hingga KM 98.

Adapun, waktu pelaksanaannya bakal dilakukan pada Kamis (27/3/2025) pukul 14.00 WIB hingga Minggu (30/3/2025).