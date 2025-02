Deretan Konglomerat Hadiri Peluncuran Danantara, Haji Isam-Chairul Tanjung

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengusaha dan konglomerat di Tanah Air turut hadir dalam acara peluncuran Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).



Presiden Prabowo Subianto pun menyempatkan memberikan hormat kepada para pengusaha yang hadir tersebut. "Hadir juga tokoh-tokoh pengusaha nasional," kata Prabowo.



Adapun, sejumlah konglomerat yang tampak hadir di antaranya Pendiri CT Corp Chairul Tanjung, Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, Pemilik Grup Sinarmas Franky Widjaja dan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Fransiscus Welirang.



Lalu, hadir pula pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Presiden Direktur atau CEO Bakrie & Brothers (Bakrie Group) Anindya Bakrie, dan Presiden Direktur Indika Energy Arsjad Rasjid.



Presiden Prabowo resmi meluncurkan BPI Danatara pada hari ini. Peresmian tersebut ditandai saat Presiden Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.



"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia," ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara.



Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa ketujuh BUMN akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.



Berikut 7 BUMN yang Dikelola Danantara Indonesia:



1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

2. PT Pertamina (Persero)

3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom)

4. PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)

5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)