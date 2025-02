Terungkap! Ini Visi & Misi Prabowo Bentuk Danantara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) ini. Dia pun mengungkapkan visi dan misi dari badan tersebut.



Peresmian tersebut ditandai saat Presiden Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.



"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia," ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka.



Dalam dokumen yang diterima wartawan, Danantara memiliki visi yang berbunyi:



Sebagai pengelola investasi terkemuka, di mana PUN akan menjadi enabler penempatan investasinya, Danantara Indonesia mendorong transformasi ekonomi Indonesia dengan menumbuhkan badan Sovereign Wealth Fund berskala dunia, mendukung pembangunan nasional dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia



Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, Danantara memiliki 5 misi sebagai berikut:

Mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan misi Asta Cita Mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan Menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis di sektor prioritas yang mendorong daya saing global. Menarik dan mengakselerasi investasi domesttik maupun internasional dengan memanngun kemitraan strtegis untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan Membangun institusi Sovereign Wealth Fund yang mandiri dan unggul, dengan tata kelola keuangan yang sehat dan berorientasi pada berkelanjutan jangka panjang

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa ketujuh BUMN ini akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.



Berikut 7 BUMN yang Dikelola Danantara Indonesia:



1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

2. PT Pertamina (Persero)

3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom)

4. PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)

5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)