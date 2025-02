Prabowo Duduk Diapit Jokowi dan SBY di Peluncuran Danantara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto duduk diapit Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam acara peluncuran Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara pada Senin (24/2/2025).



Ketiganya tampak duduk bersama mengelilingi meja bundar. Jokowi berada di samping Kanan Prabowo, sedangkan SBY duduk di sebelah kanan sang presiden ke-8 itu.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tampak duduk di sebelah SBY. Turut hadir juga Wakil Presiden RI ke-10 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.



Prabowo resmi meluncurkan BPI Danatara pada hari ini. Peresmian tersebut ditandai saat Presiden Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.



"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia," kata Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta para presiden sebelumnya sebagai pengawas BPI Danantara.

Kepala Negara bahkan meminta para pemimpin agama juga ikut mengawasi Danantara yang mengelola duit negara. Hal itu disampaikan pada sambutan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor (15/2).

Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa BPI Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

"Pada 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini," katanya.

Sementara itu, sejumlah nama dikabarkan bakal mengisi posisi sebagai pimpinan Danantara. Mereka adalah Rosan P Roeslani yang disebut-sebut bakal menjabat sebagai CEO Danantara, Pandu Sjahrir sebagai CIO dan posisi COO bakal diisi oleh Dony Oskaria yang saat ini masih menjabat sebagai Wamen BUMN.