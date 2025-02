Zulhas & Mendag Cek Sembako ke Pasar Klender, Klaim Harga Beras Stabil

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso turun langsung ke Pasar Klender SS, Jakarta Timur, meninjau harga pangan menjelang Ramadan hingga mengecek ketersediaan gas LPG 3 kg.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Rabu (5/2/2025), spanduk ketentuan harga jual minyak goreng rakyat (MGR) Minyakita terpampang di depan Pasar Klender, Jakarta Timur. Terlihat ketentuan harga jual Minyakita dari pengecer ke konsumen akhir dibanderol Rp15.700 per liter atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Menko Zulhas dan Mendag Budi Santoso memasuki area Pasar Klender SS sekitar pukul 07.49 WIB. Keduanya mulai melakukan pengecekan harga bahan pokok menjelang bulan puasa.

Di area pasar tampak kerumunan ibu-ibu menanti Zulhas dan Budi. Area pertama yang ditinjau adalah kios pedagang ayam.

“Berapa sekilonya [daging ayam]?” tanya Zulhas kepada penjual dan dijawab bahwa harga satu ekor daging ayam dibanderol Rp50.000 per ekor.

Usai bertanya, Zulhas yang merupakan eks Mendag 2022–2024 itu, langsung mengeluarkan sejumlah uang tunai yang bernominal Rp50.000 untuk memborong beberapa ekor ayam kepada ibu-ibu yang sudah mengantre.

Setelah itu, Zulhas dan Budi Santoso bergegas meninjau bahan pokok lain seperti bawang putih, bawang merah, beras, telur ayam, hingga Minyakita.

Khusus beras, Zulhas pun bertanya berapa harga beras yang dipatok. Dia pun mengaku bersyukur harga beras sepanjang Januari—Februari 2025 tetap stabil.

“Harga [beras] standar, nggak turun, nggak naik, alhamdulillah. Biasanya Januari, Februari kan naik, ini enggak. Aman berarti [beras],” kata Zulhas di kios pedagang beras.

Namun, Zulhas mengungkap harga cabai masih sedikit mahal di Pasar Klender SS. “Cabai Rp65.000, cabai masih mahal sedikit. Biasanya Rp60.000,” sebutnya.

Di sela-sela Zulhas dan Budi meninjau harga bahan pokok, salah seorang pedagang meminta agar pemerintah menurunkan harga beras. Segera Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyanggah bahwa harga beras tidak naik.

“Nggak naik kok beras, kalau turun lagi petaninya nangis,” jawabnya.

Sama seperti sebelumnya, Zulhas kembali memborong Minyakita, beras, hingga telur ayam untuk ibu-ibu.

Selang beberapa waktu kemudian, Zulhas dan Mendag Budi melakukan pengecekan LPG 3 kg di sub pangkalan di sekitar Pasar Klender SS.

Di hadapan pedagang dan ibu-ibu, Zulhas mengatakan, LPG 3 kg kembali dijual di pengecer yang kini telah dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan.

“Jadi ini sudah kembali seperti awal tidak ada perubahan. Tadinya maksudnya bagus, ditata lebih bagus. Tapi kan ada masalah sedikit, bukan sedikit, masalah banyak jadinya,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap bahwa beberapa harga komoditas berada di atas HAP/HET per 3 Februari 2024. Perinciannya, Minyakita, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan beras medium.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkap, harga Minyakita naik 13,68% menjadi Rp17.625 per liter, cabai rawit merah naik 16,31% menjadi Rp66.298 per kilogram, dan cabai merah keriting naik 6,37% menjadi Rp58.502 per kilogram.

Selain itu, kenaikan harga pangan juga terjadi di beras medium yang naik 8,71% menjadi Rp13.589 per kilogram dan jagung pipil kering dipatok Rp6.449 per kilogram atau naik 11,19%.