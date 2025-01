Usai Dilantik Jadi Presiden, Trump Langsung Tarik AS Keluar dari WHO

Keluarnya AS dari WHO diputuskan melalui perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump usai dirinya dilantik sebagai Presiden AS.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (20/1/2025).

Keluarnya AS dari WHO diputuskan melalui perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump usai dirinya dilantik sebagai Presiden AS.

Melansir Reuters, Selasa (21/1/2025), WHO dianggap gagal menangani pandemi Covid-19 secara memadai dan tidak efektif dalam mengelola berbagai krisis kesehatan internasional lainnya.

Menurut Trump, WHO terlalu terpengaruh oleh pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota dan membebani AS dengan kontribusi pembayaran yang tidak proporsional dibandingkan dengan negara-negara besar lain, seperti China.

"Organisasi Kesehatan Dunia menipu kita, seperti halnya banyak pihak lain yang selalu mengambil keuntungan dari Amerika Serikat. Ini tidak akan terjadi lagi," tegas Trump saat menandatangani perintah eksekutif tersebut.

Langkah ini secara resmi memulai proses penarikan AS dari badan kesehatan PBB tersebut yang akan berlaku dalam waktu 12 bulan, termasuk penghentian semua kontribusi keuangan.

AS adalah penyumbang terbesar WHO dengan kontribusi sekitar 18% dari total pendanaan organisasi itu. Anggaran WHO untuk periode 2024-2025 mencapai US$6,8 miliar.

Keputusan ini tidak mengejutkan mengingat Trump sebelumnya sudah mengambil langkah serupa pada 2020, selama periode pertamanya sebagai presiden. Saat itu, ia menuduh WHO mendukung upaya China untuk "menyesatkan dunia" terkait asal-usul Covid-19.

WHO dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan terus meminta China untuk memberikan data transparan guna mengungkap apakah virus Covid-19 berasal dari kontak manusia dengan hewan yang terinfeksi atau melalui penelitian laboratorium domestik terhadap virus-virus serupa.