Bocoran Harga Eceran Tertinggi Beras Premium dan Beras Medium 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras masih menggunakan aturan sebelumnya. Artinya, HET beras premium dan beras medium untuk 2025 tidak mengalami perubahan.

Perlu diketahui, HET beras premium dan beras medium ditetapkan berdasarkan zonasi wilayah, mulai dari zona I hingga zona III.

Pada 2025, HET beras medium di zona I, II, dan III masing-masing ditetapkan Rp12.500 per kilogram, Rp13.100 per kilogram, dan Rp13.500 per kilogram.

Sementara itu, HET beras premium di zona I, II, dan III masing-masing dipatok Rp14.900 per kilogram, Rp15.400 per kilogram, dan Rp15.800 per kilogram.

Adapun, zona I meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Untuk zona II mencakup Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Sedangkan zona III terdiri dari Maluku dan Papua.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan Bapanas telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras yang akan mulai berlaku besok, atau pada 15 Januari 2025.

Berdasarkan surat tersebut, HPP gabah kering panen (GKP) di petani dipatok menjadi Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, HPP gabah kering giling (GKG) di penggilingan menjadi Rp8.000 per kilogram. Serta, HPP GKG di gudang Bulog adalah Rp8.200 per kilogram.

“HPP beras di gudang Bulog Rp12.000 per kilogram, dan tentunya harga beras gudang Bulog di gudang Bulog masih tetap Rp11.000 per kilogram,” ujar Maino dalam Rapat Koordinasi Pengedlaian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (14/1/2025).

Ini artinya, ungkap Maino, meskipun ada kenaikan HPP, harga beras di gudang Bulog atau beras SPHP masih tetap dan dipatok Rp11.000 per kilogram.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan penyesuaian HPP gabah dan beras yang diatur dalam Kepbadan telah sesuai dengan pasal 3 ayat 5 Perbadan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

“Dengan ini, kami berharap Bulog dapat segera bersiap mengakselerasi penyerapannya agar sedulur petani kita terus termotivasi berproduksi dan stok beras aman dan terkendali,” ujar Arief.

Dia menjelaskan bahwa HPP gabah dan beras telah ditetapkan bagi Bulog dan berlaku mulai 15 Januari. Sementara untuk HET beras, masih menggunakan aturan sebelumnya dan tidak ada perubahan.

Adapun, realisasi pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri sepanjang 2024 mencapai 1,266 juta ton. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Pada 2020 silam, Bulog total menyerap 1,256 juta ton. Pada 2021, hanya mampu menyerap 1,216 juta ton. Sementara pada 2022, Bulog menyerap 994.000 ton dan di 2023 naik menjadi 1,066 juta ton.