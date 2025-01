ACES Resmi Luncurkan AZKO, Your Home Life Improvement Partner

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah 30 tahun hadir sebagai pusat perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup bagi keluarga Indonesia, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) (ACES) resmi meluncurkan AZKO, identitas merek baru yang menandai langkah strategis perusahaan sebagai Your Home Life Improvement Partner untuk masyarakat Indonesia, setelah berakhirnya perjanjian lisensi dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd. pada 31 Desember 2024.

Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Gregory S. Widjaja, mengatakan, “Untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin di industri ini, kami menghadirkan AZKO, merek usaha yang menandai babak baru perusahaan untuk terus beradaptasi dan relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia. Tidak hanya menyediakan berbagai produk berkualitas, layanan yang inovatif dan unggul, kami juga siap menginspirasi, mewujudkan aspirasi rumah dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga Indonesia. Bersama AZKO, #DariSiniBisaLebih.”

Dari sini hidup dan masa depan bisa lebih baik bersama AZKO

Hadir sejak tahun 1995 menemani perjalanan hidup keluarga Indonesia, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk kini menghadirkan wajah baru untuk merepresentasikan komitmen perusahaan dalam menginspirasi hidup yang lebih baik melalui ragam inovasi produk dari A hingga Z dengan layanan yang komprehensif, dan mengusung ide-ide yang kolaboratif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi hidup pelanggan Indonesia.

AZKO hadir dengan pendekatan yang Familiar, memahami kebutuhan setiap keluarga Indonesia dan merangkul dengan hangat. Dengan semangat Proactive, Optimistic, dan Dependable, AZKOuad - sebutan penuh keakraban bagi karyawan AZKO siap menjalankan peran yang lebih bermakna sebagai sumber inspirasi yang memberikan pelayanan terbaik. Semangat ini tercermin dalam desain logo AZKO dengan visual lingkaran terbuka, merepresentasikan komitmen “open the door to better living”, yang memberikan kebahagiaan dan membuka pintu menuju hidup yang lebih baik.

Perbesar

Perubahan merek di 245 toko yang tersebar di 75 kota di Indonesia akan dimulai secara bertahap. Adapun pembukaan toko pertama yang mengusung konsep Next-Gen yang modern dan interaktif adalah AZKO Mal Living World, Alam Sutera. Konsep ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih personalized, seamless, inovatif, dan inspiratif. Di samping itu, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk tentunya memastikan kenyamanan dan keamanan berbelanja sebagai prioritas utama, didukung oleh ekosistem omni-channel, rupa-rupa, produk inovatif dan solutif dari 52 home brands yang akan terus dikembangkan seperti KRISBOW, KRIS, KLAZ, STORA, dan lainnya, untuk menghadirkan inspirasi dan solusi dari A hingga Z yang relevan dengan kebutuhan rumah dan hidup pelanggan Indonesia.

Sambut babak baru dengan fundamental bisnis yang solid dan berkelanjutan

Optimisme PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dalam menyambut babak baru diperkuat oleh fundamental bisnis yang solid, serta strategi ekspansi dan inovasi yang konsisten. Pada kuartal ketiga 2024, perusahaan mencatat pertumbuhan laba bersih dan pendapatan bersih, masing-masing 18% dan 13% (YoY). Sementara itu, Same Store Sales Growth (SSSG) hingga November 2024 mencapai 9%, mencerminkan kinerja toko yang terus meningkat.

Di samping itu, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk juga menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan terpilihnya ACES sebagai konstituen Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI periode bulan Desember 2024 hingga bulan Mei 2025. Pengakuan ini memperkuat peran perusahaan sebagai pelopor yang tidak hanya fokus pada kinerja bisnis, tetapi juga aktif mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam operasionalnya. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan layanan unggul PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus mendukung terciptanya masa depan yang berkelanjutan.

Temukan inspirasi tanpa batas untuk wujudkan rumah dan hidup yang lebih baik dengan solusi terlengkap dari A sampai Z bersama AZKO. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website AZKO di www.azko.id, atau melalui akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter & TikTok di @azko.id.