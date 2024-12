AS Tuduh Warga Korea Utara Susupi Perusahaan untuk Curi Data

AS menyebut Korea Utara menyusupkan warga negaranya ke perusahaan-perusahaan AS untuk mencuri rahasia dagang yang kemudian digunakan untuk pemerasan.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menyebut Korea Utara menyusupkan warga negaranya ke perusahaan-perusahaan AS untuk mencuri rahasia dagang yang kemudian digunakan untuk pemerasan.

Mengutip Reuters pada Jumat (14/12/2024), AS menawarkan hadiah sebesar US$5 juta untuk informasi tentang dugaan skema tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menyebut, pekerja teknologi Korea Utara mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan AS. Mereka kemudian mencuri rahasia dagang mereka untuk tebusan, dengan hasil yang digunakan untuk mendanai program senjata Pyongyang.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan sekitar 130 pekerja Korea Utara mendapatkan pekerjaan TI di perusahaan-perusahaan AS dan lembaga nirlaba dari tahun 2017 hingga 2023 dan menghasilkan sedikitnya US$88 juta yang digunakan Pyongyang untuk senjata pemusnah massal.

Sebagian dari total tersebut adalah kompensasi pekerja dari para pengusaha, yang akhirnya diberikan kepada pemerintah Korea Utara, kata AS. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak disebutkan identitasnya.

Misi Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Departemen Luar Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mencari informasi tentang dua perusahaan Korea Utara yang dikenai sanksi -- Yanbian Silverstar Network Technology yang berbasis di China dan Volasys Silverstar yang berbasis di Rusia -- yang katanya menangani para pekerja tersebut.

Departemen Kehakiman AS secara terpisah mengumumkan dakwaan terhadap 14 warga Korea Utara yang dituduh mengoperasikan dan bekerja untuk kedua perusahaan tersebut sebagai bagian dari skema tersebut.

Beroperasi dari China atau Rusia, para pekerja tersebut mencuri informasi perusahaan yang sensitif, termasuk kode sumber komputer milik perusahaan, dan mengancam akan membocorkannya kecuali jika pemberi kerja melakukan pembayaran pemerasan, kata pemerintah.

Ke-14 orang tersebut didakwa dengan penipuan melalui transfer, pencucian uang, dan pencurian identitas di antara pelanggaran lainnya.

"Untuk mendukung rezimnya yang brutal, pemerintah Korea Utara mengarahkan pekerja IT untuk mendapatkan pekerjaan melalui penipuan, mencuri informasi sensitif dari perusahaan-perusahaan AS, dan menyedot uang kembali ke DPRK," kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan.

Orang-orang dan rekan-rekan mereka yang tidak disebutkan namanya menggunakan identitas ratusan warga Amerika yang dicuri untuk dipekerjakan berdasarkan skema tersebut, kata pemerintah.

Orang-orang di AS membantu skema tersebut dengan membeli laptop atau menerima laptop dari perusahaan-perusahaan AS untuk pekerja yang melakukan penipuan.

Departemen Kehakiman telah memperoleh dakwaan terhadap warga Amerika yang dituduh mengoperasikan apa yang disebut sebagai ladang laptop dalam beberapa bulan terakhir.

Seorang pembelot Korea Utara mengatakan pada November 2023 lalu bahwa dia akan mencoba untuk mendapatkan pekerjaan dan kemudian membuat profil media sosial palsu tambahan untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan.