Harga Pangan Hari Ini 12 Desember: Harga Cabai hingga Minyak Goreng Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Lonjakan harga terjadi pada komoditas beras premium, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, telur ayam, hingga minyak goreng kemasan.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (12/12/2024) pukul 07.07 WIB harga beras premium naik 4,03% menjadi Rp16.000 per kg sedangkan beras medium naik 2,90% menjadi Rp13.860 per kg.

Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga naik 0,05% menjadi Rp42.220 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 3% menjadi Rp38.780 per kg.

Kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas daging sapi murni yang turun 5,69% menjadi Rp127.340 per kg. Harga daging ayam ras naik 11,85% menjadi Rp40.960 per kg dan telur ayam ras naik 2,16% menjadi Rp29.820 per kg.

Tak hanya itu, harga kedelai biji kering (impor) naik 2,10% menjadi Rp10.680 per kg, sedangkan harga gula konsumsi naik 3,07% menjadi Rp18.490 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 2,95% menjadi Rp19.170 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 2,30% menjadi Rp16.970 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang naik yaitu harga tepung terigu curah stagnan Rp10.140 per kg dan harga tepung terigu non curah turun 1,60% menjadi Rp12.880 per kg. Harga jagung tingkat peternak naik 25,12% menjadi Rp7.620 per kg.

Di sisi lain, harga cabai rawit merah naik 3,10% menjadi Rp40.560 per kg, sementara harga cabai merah keriting naik 7,31% menjadi Rp33.780 per kg.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 0,66% menjadi Rp33.770 per kg dan ikan tongkol naik 5,47% menjadi Rp33.350 per kg, sementara ikan bandeng naik 0,66% menjadi Rp33.770 per kg.