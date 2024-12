Bos The Fed Beri Sinyal Perlambatan Laju Pemangkasan Suku Bunga

The Fed mengatakan kondisi ekonomi AS sekarang lebih kuat daripada ekspektasi bank sentral pada September 2024 ketika mulai menurunkan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengatakan kondisi ekonomi AS sekarang lebih kuat daripada ekspektasi bank sentral pada September 2024 ketika mulai menurunkan suku bunga. Powell juga mengisyaratkan dukungannya untuk perlambatan laju penurunan suku bunga.

"Ekonomi AS dalam kondisi yang sangat baik dan tidak ada alasan untuk tidak melanjutkannya. Risiko penurunan tampaknya berkurang di pasar tenaga kerja, pertumbuhan jelas lebih kuat dari yang kita duga, dan inflasi telah sedikit lebih tinggi," kata Powell di sebuah acara New York Times, dikutip dari Reuters pada Kamis (5/12/2024).

"Jadi kabar baiknya adalah kita mampu bersikap sedikit lebih berhati-hati saat kita mencoba mencari posisi netral.”

Pernyataannya selama wawancara setengah jam yang membahas kebijakan moneter dan ekonomi secara luas kemungkinan merupakan pernyataan terakhirnya sebelum pertemuan kebijakan pada 17—18 Desember, karena periode tenang ketika pejabat Fed menahan diri untuk tidak berbicara tentang kebijakan moneter sebelum pertemuan dimulai pada Sabtu.

Komentar mendalam oleh beberapa kolega utama Powell minggu ini telah mengarah pada pemotongan suku bunga ketiga berturut-turut. Gubernur Fed Christopher Waller sebelumnya mengatakan dia cenderung untuk melakukan pengurangan meskipun yang lain menolak untuk berkomitmen sebelumnya terhadap hasil tersebut.

Pernyataan Powell tersebut tampak sejalan dengan kelompok pembuat kebijakan yang lebih berhati-hati dan sebagian besar menggemakan penampilan publik terakhirnya pada pertengahan November 2024. Kala itu, dia mengatakan bahwa The Fed dapat dengan hati-hati mempertimbangkan pemotongan suku bunga dan tidak perlu terburu-buru.

Data inflasi dan pekerjaan sejak saat itu, dan komentar Waller khususnya, secara substansial mendorong ekspektasi pasar terhadap pemotongan suku bunga acuan seperempat poin lagi ke kisaran 4,25% hingga 4,50%.

"Powell tidak banyak bicara untuk mengubah pandangan pasar bahwa Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga," sebagaimana dirangkum oleh para ekonom di BMO.

Ketua Fed telah menekankan perlunya bank sentral untuk tetap membuka opsi-opsinya di saat meningkatnya ketidakpastian mengenai bentuk kebijakan ekonomi yang lebih luas di tahun mendatang, beberapa kekhawatiran bahwa kemajuannya dalam inflasi telah terhenti, dan bukti bahwa penurunan yang dikhawatirkan di pasar kerja telah dihindari.

Powell mengatakan, pemangkasan suku bunga setengah poin oleh The Fed pada September lalu dimaksudkan sebagai sinyal kuat bahwa pihaknya akan mendukung pasar tenaga kerja jika pasar tersebut terus melemah. Pada saat itu, tingkat pengangguran telah meningkat dan pertumbuhan gaji telah melambat, dan setidaknya satu pejabat The Fed secara terbuka khawatir bahwa masalah The Fed berikutnya adalah inflasi yang terlalu rendah.

"Yang terjadi justru dalam beberapa bulan setelah itu, kami mendapatkan beberapa revisi data, yang secara kuat menunjukkan bahwa ekonomi bahkan lebih kuat dari yang kami duga," kata Powell.

Pejabat The Fed akan mendapatkan data baru tentang pasar tenaga kerja pada Jumat (6/12/2024) waktu setempat, dan tentang inflasi minggu depan. Rilis data tersebut akan membantu membentuk tidak hanya keputusan pada pertemuan penetapan kebijakan terakhir mereka tahun ini tetapi juga prospek kebijakan mereka untuk tahun depan.

Saat Powell berbicara, The Fed menerbitkan survei yang menunjukkan bahwa bisnis di seluruh negeri optimis tentang peningkatan permintaan dalam beberapa bulan mendatang. Namun, pada saat yang sama mereka khawatir tentang potensi implikasi inflasi dari tarif yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Donald Trump.

Dengan kebijakan yang pasti belum diketahui, keputusan yang akan diambil Fed hari ini "bukan tentang itu; melainkan tentang apa yang terjadi dalam perekonomian saat ini," kata Powell pada hari Rabu.

Sebelumnya pada hari yang sama, dua pejabat Fed lainnya—kepala bank regional di Richmond dan St. Louis—merahasiakan rencana mereka.

"Saya tetap membuka semua pilihan saya," kata Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem, seraya menambahkan bahwa dia akan melihat data yang masuk sebelum memutuskan apakah suku bunga perlu diturunkan lagi dalam dua pekan.

Sementara itu, Presiden Richmond Fed, Thomas Barkin, mengatakan dia yakin inflasi dan lapangan kerja sedang menuju arah yang benar. Namun, dengan lebih banyak data yang akan keluar sebelum pertemuan, dia masih akan melihat kondisi ke depan.

Pengukuran utama inflasi, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi tidak termasuk biaya makanan dan energi, telah berjalan menyamping dalam kisaran 2,6% hingga 2,8% sejak Mei, jauh di atas target bank sentral sebesar 2%.

Meski pejabat The Fed secara rutin mengatakan bahwa mereka merasa tekanan harga masih akan mereda, dengan biaya perumahan khususnya melambat secara riil tetapi belum tercermin dalam data pemerintah yang tertinggal, mereka juga akan menginginkan bukti itu sebelum memangkas suku bunga lebih jauh.

Menjelang penampilan Powell, survei bisnis utama menunjukkan sedikit pendinginan di sektor jasa AS yang luas.

Para pelaku bisnis khawatir tentang kemungkinan putaran tarif baru pada impor dari pemerintahan Trump yang akan datang awal tahun depan. Tarif tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada harga yang lebih tinggi di masa mendatang.

Pada saat yang sama, penjualan mobil pada bulan November adalah yang tertinggi dalam lebih dari tiga tahun, menunjukkan konsumsi tetap sehat.

Campuran data tersebut yang membuat pejabat The Fed waspada dan enggan menawarkan banyak hal melalui panduan konkret ke depan, bahkan ketika beberapa telah mencatat bahwa suku bunga masih jauh di atas level yang akan berhenti menjadi hambatan bagi ekonomi, dan akan tetap demikian bahkan setelah penurunan seperempat poin lagi.

Waller, misalnya, melindungi kecenderungannya terhadap penurunan suku bunga bulan ini dengan ketentuan bahwa data menjelang pertemuan dapat mengubah posisinya.