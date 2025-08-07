Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

Bank of England memangkas suku bunga acuan ke level 4% akibat inflasi dan pasar tenaga kerja melemah.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 20:04
Share
Ilustrasi suku bunga/Freepik
Ilustrasi suku bunga/Freepik
Ringkasan Berita
  • Bank of England memangkas suku bunga acuan ke 4%, level terendah dalam dua tahun, untuk merespons inflasi yang mencapai 4% dan melemahnya pasar tenaga kerja.
  • Keputusan ini diambil setelah pemungutan suara yang terpecah di Komite Kebijakan Moneter, menandai pertama kalinya dalam 28 tahun dua putaran pemungutan suara diperlukan.
  • Poundsterling menguat terhadap dolar setelah keputusan tersebut, sementara obligasi pemerintah Inggris melemah, menunjukkan pasar uang mengurangi ekspektasi pemotongan suku bunga lebih lanjut dari BoE tahun depan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Inggris (The Bank of England/BoE) memangkas suku bunga acuan ke level paling rendah dalam dua tahun.

Keputusan tersebut telah diprediksi seiring dengan inflasi yang menyentuh angka 4% di saat pasar tenaga kerja melemah.

Dilansir Bloomberg pada Kamis (7/8/2025), lima anggota dari Komite Kebijakan Moneter BoE memilih penurunan sebanyak 0,25 poin ke level 4%, sedangkan empat lainnya memilih bertahan.

Hal itu menyusul perpecahan tiga pihak sebelumnya yang gagal mencapai mayoritas. Ini pun menjadi pertama kalinya dalam 28 tahun sejarah panel di mana dua putaran pemungutan suara diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat diterima terkait suku bunga.

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

Poundsterling melonjak terhadap dolar setelah keputusan tersebut, naik 0,5% menjadi $1,3428. Obligasi pemerintah Inggris (gilts) melemah, mendorong imbal hasil obligasi dua tahun naik enam basis poin menjadi 3,88% karena pasar uang mengurangi taruhan terhadap besarnya pemotongan suku bunga dari Bank of England (BoE) tahun depan.

"Itu adalah keputusan yang sangat seimbang," kata Gubernur Andrew Bailey dalam sebuah pernyataan tertulis. Menurutnya, suku bunga masih berada di jalur penurunan, tetapi setiap pemotongan suku bunga di masa mendatang perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Sebelum keputusan tersebut, para ekonom memperkirakan akan ada lebih sedikit ruang untuk tidak adanya perubahan. Pemungutan suara yang terpecah-pecah ini menggambarkan besarnya perbedaan pendapat di bank sentral Inggris tentang bagaimana menanggapi tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang melemah, disandingkan dengan lonjakan inflasi yang mengkhawatirkan.

Baca Juga : The Fed Soroti Pasar Tenaga Kerja AS, Pemangkasan Suku Bunga di Depan Mata?

Sebaliknya, Federal Reserve AS sejauh ini menghindari pemotongan suku bunga tahun ini untuk mengukur tekanan harga prospektif, yang menuai ejekan dari Presiden Donald Trump.

BOE tetap berpegang pada panduan keseluruhan yang mengarahkan pasar menuju pelonggaran yang lebih bertahap dan hati-hati, serta memperingatkan munculnya kelesuan dalam perekonomian dan menurunnya permintaan tenaga kerja.

Data pajak menunjukkan bahwa perekonomian Inggris telah kehilangan 185.000 lapangan kerja sejak pemerintahan Partai Buruh mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak gaji dan upah minimum bagi para pengusaha.

Namun, MPC juga menyatakan bahwa risiko kenaikan inflasi telah bergerak sedikit lebih tinggi sejak Mei, khususnya merujuk pada kenaikan tagihan pangan. Para regulator kini memperkirakan inflasi akan mencapai 4% pada September, naik dari puncak yang diprediksi sebelumnya sebesar 3,7%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady
Premium
1 menit yang lalu

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja
Premium
31 menit yang lalu

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tok! Bank Sentral Inggris Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 4,75%

Tok! Bank Sentral Inggris Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 4,75%

Gerak Dolar AS, Yen, hingga Rupiah Jelang Pengumuman BI Rate dan BOE

Gerak Dolar AS, Yen, hingga Rupiah Jelang Pengumuman BI Rate dan BOE

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

Prospek Cerah Pasar SBN Semester II/2025, Ini Katalis Utamanya

Prospek Cerah Pasar SBN Semester II/2025, Ini Katalis Utamanya

Mayoritas Ekonom Prediksi BI Tahan Bunga Acuan 5,50% pada RDG Juli 2025

Mayoritas Ekonom Prediksi BI Tahan Bunga Acuan 5,50% pada RDG Juli 2025

Intip Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, dan BRI Terbaru Mei 2025

Intip Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, dan BRI Terbaru Mei 2025

IHSG Terdongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Rotasi Saham Jadi Strategi Kunci?

IHSG Terdongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Rotasi Saham Jadi Strategi Kunci?

IHSG Menghijau Usai Rilis Data Ekonomi, Ini Sentimen yang Perlu Dicermati

IHSG Menghijau Usai Rilis Data Ekonomi, Ini Sentimen yang Perlu Dicermati

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas
Jasa & Niaga
57 detik yang lalu

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?
Transportasi & Logistik
1 menit yang lalu

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya
Transportasi & Logistik
16 menit yang lalu

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung
Transportasi & Logistik
47 menit yang lalu

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir
Ekonomi Global
57 menit yang lalu

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk