Teka-Teki Kelanjutan Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Sejumlah pejabat The Fed memiliki pandangan berbeda mengenai lanjutan pemangkasan suku bunga atau Fed Fund Rate.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepastian pemangkasan suku bunga acuan yang akan dilakukan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) pada pertemuannya bulan ini masih menjadi tanda tanya.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (3/12/2024), tiga pejabat The Fed pada Senin waktu setempat menegaskan bahwa bank sentral AS diperkirakan terus memangkas suku bunga selama tahun depan. Namun, mereka tidak mengatakan bahwa The Fed berkomitmen untuk melakukan pengurangan berikutnya pada akhir bulan ini.

Gubernur Fed Christopher Waller, saat berpidato di sebuah konferensi di Washington, mengatakan dia cenderung memilih untuk menurunkan biaya pinjaman ketika pejabat Fed berkumpul pada 17-18 Desember mendatang. Namun, dia menambahkan data yang akan dirilis sebelum tanggal tersebut dapat menjadi dasar untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil.

"Saat ini saya cenderung mendukung pemotongan suku bunga kebijakan pada pertemuan kami di bulan Desember," kata Waller dalam pernyataan tertulisnya di sebuah konferensi tentang tinjauan kerangka kerja Fed di Washington yang disponsori oleh American Institute for Economic Research.

"Tetapi keputusan itu akan bergantung pada apakah data yang akan kami terima sebelum tanggal tersebut mengejutkan dan mengubah perkiraan saya terhadap jalur inflasi."

Waller mengatakan, data terkini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa inflasi mungkin tersendat pada level di atas target 2%. Dia menambahkan tidak ada indikasi bahwa harga dalam kategori layanan utama akan tetap pada level saat ini atau meningkat.

"Saya yakin bukti kuat bahwa kebijakan terus menjadi sangat ketat dan bahwa pemotongan lagi hanya akan berarti bahwa kita tidak menekan pedal rem sekuat itu. Faktor lain yang mendukung pemotongan suku bunga lebih lanjut adalah bahwa pasar tenaga kerja tampaknya akhirnya seimbang, dan kita harus berusaha mempertahankannya seperti itu," kata Waller.

Seorang pria berjalan melewati Federal Reserve Bank di Washington, D.C., AS./ REUTERS - Kevin Lamarque

Sementara itu, Presiden Fed New York John Williams dan mitranya dari Atlanta, Raphael Bostic, memiliki komentar yang sedikit berbeda. Masing-masing mengatakan ekonomi terus terlihat kuat dan inflasi kemungkinan akan terus bergerak turun menuju target Fed. Hal tersebut menjadi indikasi yang pantas untuk melakukan pemangkasan lebih lanjut.

Namun, baik Williams maupun Bostic tidak mengatakan apakah mereka mendukung pemangkasan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada Desember.

"Jalan menuju kebijakan akan bergantung pada data. Jika kita telah belajar sesuatu selama lima tahun terakhir, itu adalah bahwa prospeknya masih sangat tidak pasti," kata Williams dalam pidatonya di New York.

Sementara itu, Bostic menerbitkan pandangan terbarunya dalam sebuah esai. Dalam sesi panggilan terpisah dengan wartawan, dia mengatakan akan menunggu lebih banyak data sebelum memutuskan tentang pertemuan berikutnya. "Saya tetap membuka pilihan saya," katanya.

Para pembuat kebijakan The Fed telah menurunkan suku bunga hingga tiga perempat poin persentase sejak September, dimulai dengan pemotongan setengah poin yang lebih besar dari biasanya. Beberapa pejabat telah mengisyaratkan dukungan untuk penurunan suku bunga yang lebih bertahap dalam beberapa bulan mendatang.

Waller juga mengomentari secara singkat tinjauan kerangka kerja Fed berikutnya, yang akan dimulai pada Januari. Dia menyebut strategi penargetan inflasi rata-rata yang fleksibel saat ini — yang dapat memungkinkan inflasi berjalan sedikit di atas target Fed sebesar 2% untuk menutupi periode ketika tekanan harga berjalan terlalu rendah — sebagai strategi yang melihat ke belakang.

"Kami merancang kerangka kerja dengan berpikir bahwa masalah inflasi rendah akan terus berlanjut. Kemudian, dalam setahun, semuanya meledak karena inflasi meningkat," kata Waller.

Menurutnya, strategi kebijakan moneter harus kuat terhadap kondisi ekonomi apa pun. Dia juga mengkritik penargetan inflasi rata-rata yang fleksibel karena tidak intuitif atau jelas bagi publik.

Pejabat Fed mulai memangkas suku bunga pada September lalu setelah mendorongnya ke puncak 5,25% hingga 5,5%. Kebijakan tersebut membantu mendinginkan tekanan inflasi dari puncak 7,2% pada pertengahan 2022.

Namun, investor dalam kontrak berjangka bulan Desember memperkirakan adanya kemungkinan jeda dalam siklus pemangkasan setelah data terbaru menunjukkan inflasi sektor jasa yang lesu. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, dikurangi makanan dan energi, naik 2,8% untuk periode 12 bulan yang berakhir pada bulan Oktober.

Meski pejabat menyebut kebijakan mereka restriktif, produk domestik bruto AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 2,8% pada kuartal terakhir. Pengeluaran pribadi tetap kuat seiring dengan pengeluaran peralatan oleh bisnis.

Ketua Fed Jerome Powell telah memperhatikan risiko pelemahan pasar tenaga kerja, tetapi memperoleh pemahaman yang jelas tentang data tersebut merupakan tantangan karena adanya pemogokan dan badai.

Biro Statistik Tenaga Kerja akan merilis laporan penggajiannya untuk bulan November pada Jumat mendatang. Sementara itu, Rapat FOMC The Fed berikutnya akan diadakan pada 17-18 Desember 2024 di Washington.