Potret Menu Rp10.000 di Berbagai Kota, Layak untuk Makan Bergizi Gratis?

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menurunkan alokasi anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per porsi menimbulkan pertanyaan masyarakat, menu bergizi seperti apa yang bisa didapat dengan uang ceban. Bisnis pun menjajaki menu makanan seharga Rp10.000 di sejumlah kota.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa alokasi dana makan bergizi gratis (MBG) untuk setiap porsi dipangkas menjadi Rp10.000. Awalnya pemerintah mematok alokasi Rp15.000 untuk setiap anak, tetapi anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pihak Istana pun memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Prabowo dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Bisnis menjajaki warung makan di empat kota untuk mencari tahu menu makan siang yang bisa didapat dengan uang Rp10.000. Di beberapa tempat, alokasi dana tersebut memang cukup untuk membeli makan, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan gizi.

Jurnalis Bisnis menjajakinya di Balikpapan (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Pekanbaru (Riau), dan Jakarta.

Rupanya, terdapat perbedaan varian makanan yang bisa didapat dengan uang ceban tersebut. Apa saja?





Sepotong Lauk di Balikpapan

Di salah satu warung makan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, uang Rp10.000 cukup untuk membeli nasi dan potongan kecil ayam goreng. Terdapat sedikit bihun untuk menambah rasa.

Apabila ingin mendapatkan sayur, Bisnis harus mengeluarkan lebih dari Rp10.000, termasuk jika mengganti lauk dengan sumber protein lain seperti telur, tahu, atau tempe.

Uang Rp10.000 akan cukup untuk membeli nasi kucing yang porsinya relatif kecil.

Menu makanan seharga Rp10.000 di salah satu warung Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.



Menu Lengkap di Denpasar

Salah satu warung di Kota Denpasar, Bali bisa menyuguhkan menu yang relatif lengkap dengan bujet Rp10.000. Bisnis bisa memperoleh satu porsi makan siang berisi nasi, ayam, tempe goreng, telur dadar, dan sayur pecel.

Ayam bisa diganti dengan ikan goreng atau ikan tongkol, harganya tetap Rp10.000.

Lalu, telur dan tempe dapat diganti dengan perkedel jagung.

Menu makanan seharga Rp10.000 di salah satu warung Kota Denpasar, Bali.



Rasa Balado di Pekanbaru

Berbekal Rp10.000, Bisnis bisa memperoleh makan siang berisi nasi, telur balado, kuah gulai, sayur daun singkong, sepotong nangka rebus, dan cabe merah di salah satu warung makan Pekanbaru, Riau.

Menu makan Rp10.000 itu menjadi incaran dan terjual habis cukup cepat.

Pilihan menu dengan harga Rp10.000 hanya terbatas pada lauk telur. Apabila mengganti dengan lauk lain seperti daging ayam atau ikan, harus menambah alokasi setidaknya Rp12.000 per porsi.