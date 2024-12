Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP per 1 Desember, Mana Termurah?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, Vivo hingga BP AKR mengalami penyesuaian pada 1 Desember 2024.

Mengutip informasi yang dibagikan dalam laman resmi My Pertamina, harga BBM nonsubsidi mengalami beberapa penyesuaian. Sementara itu, harga BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap.

Pertamina menaikkan harga pada produk Pertamax Turbo dan Dex Series, sedangkan harga Pertamax tidak berubah.

Khusus di Jabodetabek, harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.500 per liter menjadi Rp13.550 per liter. Sementara itu, harga Dexlite naik dari Rp13.050 per liter menjadi Rp13.400 per liter.

Harga Pertamina Dex juga mengalami kenaikan dari Rp13.440 per liter menjadi Rp13.800 per liter. Adapun, harga Pertamax tetap di level Rp12.100 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell hampir mayoritas mengalami kenaikan. Di mana, harga Shell Super menjadi Rp12.290. Sedangkan, Shell V-Power naik dari Rp240 per liter menjadi Rp13.340 per liter.

Kemudian, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) juga naik sebesar Rp390 per liter menjadi Rp13.900 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp13.510 per liter.

Sementara itu, harga Shell V-Power Diesel naik tipis sebesar Rp30 menjadi Rp13.570 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp13.540 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Vivo justru mengalami penurunan. Di mana, harga Revvo 90 turun menjadi Rp12.044 dari sebelumnya Rp12.600 per liter.