Risalah Rapat FOMC: The Fed Tak Akan Buru-Buru Pangkas Suku Bunga

Bisnis.com, JAKARTA — Para pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) menunjukkan dukungan luas untuk pendekatan yang cermat terhadap pemangkasan suku bunga di masa mendatang karena ekonomi tetap solid dan inflasi perlahan mereda.

Hal tersebut terungkap dalam risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) pada awal November lalu yang dirilis Selasa (26/11/2024) waktu AS.

“Para peserta mengantisipasi bahwa jika data keluar sesuai dengan yang diharapkan, dengan inflasi terus bergerak turun secara berkelanjutan hingga 2% dan ekonomi tetap mendekati tingkat kesempatan kerja maksimum, kemungkinan besar akan tepat untuk bergerak secara bertahap menuju sikap kebijakan yang lebih netral dari waktu ke waktu,” demikian kutipan risalah rapat yang berakhir pada 7 November itu dikutip dari Bloomberg, Rabu (27/11/2024).

The Fed menurunkan suku bunga acuannya sebesar seperempat poin persentase atau 25 basis poin pada awal bulan ini, ke kisaran 4,5%-4,75%, menyusul penurunan setengah poin yang lebih besar dari biasanya pada bulan September.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan awal bulan ini bahwa ekonomi tidak mengirimkan sinyal bahwa para pembuat kebijakan perlu terburu-buru untuk menurunkan suku bunga. Para pejabat Fed akan berkumpul untuk pertemuan kebijakan terakhir mereka tahun ini pada tanggal 17-18 Desember.

Catatan pertemuan bulan November menunjukkan beberapa pejabat mengatakan bahwa Fed dapat menghentikan sementara penurunan suku bunga dan mempertahankan biaya pinjaman pada tingkat yang ketat jika inflasi tetap tinggi. Beberapa pengurangan yang dicatat dapat dipercepat jika ekonomi atau pasar tenaga kerja memburuk.

Para pembuat kebijakan juga mencatat kurangnya kejelasan tentang apa yang disebut suku bunga netral, tingkat kebijakan yang tidak membatasi atau merangsang pertumbuhan ekonomi, sebagai alasan untuk berhati-hati.

Banyak pejabat mengatakan bahwa ketidakpastian mempersulit penilaian tingkat pembatasan kebijakan moneter dan, menurut pandangan mereka, membuat pengurangan pengekangan kebijakan secara bertahap menjadi tepat.

Estimasi pejabat untuk suku bunga netral terus meningkat selama setahun terakhir, tetapi seberapa dekat suku bunga dengan posisi tersebut masih belum jelas.

Risalah tersebut juga menunjukkan pejabat Fed sedang mempertimbangkan "penyesuaian teknis" terhadap suku bunga yang ditawarkan untuk fasilitas pembelian kembali terbalik semalam — suku bunga sekunder yang memengaruhi biaya pinjaman dalam perekonomian.

Pasar Tenaga Kerja

Para pembuat kebijakan melihat risiko penurunan terhadap ketenagakerjaan dan pertumbuhan telah "sedikit menurun." Para pejabat Fed menilai secara umum tidak ada "tanda-tanda kemerosotan yang cepat" di pasar tenaga kerja.

Gambaran singkat ketenagakerjaan untuk bulan Oktober dikaburkan oleh badai dan pemogokan buruh besar-besaran. Namun, gambaran yang lebih luas menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja secara bertahap mendingin meskipun masih dalam kondisi yang solid, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan PHK yang terbatas.

Terkait inflasi, para pejabat Fed mengatakan pertumbuhan harga telah menurun secara substansial dari puncaknya tetapi mencatat ukuran inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, tetap agak tinggi.

"Para peserta mengindikasikan bahwa mereka tetap yakin bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju 2%, meskipun beberapa mencatat kemungkinan bahwa prosesnya dapat memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya," menurut risalah tersebut.

Investor telah menarik kembali ekspektasi bahwa Fed akan kembali memangkas suku bunga pada bulan Desember, menyusul data inflasi yang kuat baru-baru ini dan komentar dari pejabat Fed yang mendesak kehati-hatian.

Data terbaru yang akan dirilis Rabu waktu AS diperkirakan akan menunjukkan tolok ukur inflasi yang disukai Fed meningkat pada Oktober dari tahun sebelumnya, menurut survei Bloomberg terhadap para ekonom.

Pertemuan bank sentral pada bulan November diadakan setelah terpilihnya kembali Donald Trump. Trump telah mengusulkan tarif baru, pemotongan pajak, dan deportasi massal imigran — kebijakan yang menurut para ekonom dapat memberikan tekanan ke atas terhadap inflasi.