PGE dan Chevron Eksplorasi Panas Bumi WKP Way Ratai, Investasi Rp436 Miliar

Pertamina Geothermal Energy (PGEO) bersama Chevron Newbakal melakukan eksplorasi untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. berencana melakukan eksplorasi untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.

Melalui joint venture company (JVC) yaitu PT Cahaya Anagata Energy (CAE), perusahaan tersebut telah menerima Izin Panas Bumi (IPB) untuk WKP tersebut dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan WKP Way Ratai merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat portofolio pengembangan panas bumi PGE.

"Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra strategis dalam memastikan pengembangan sumber daya energi panas bumi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," kata Julfi dalam keterangan resminya, Kamis (26/9/2024).

Dengan IPB yang diperoleh, PT CAE siap memulai survei eksplorasi untuk mengidentifikasi potensi sumber panas bumi di WKP Way Ratai. Proyek ini juga didukung oleh komitmen investasi sebesar US$28,85 juta atau setara dengan Rp436 miliar untuk tahap eksplorasi.

Presiden Direktur PT CAE Wahyu Budiarto menyampaikan setelah resmi memperoleh izin untuk WKP Way Ratai, PT CAE akan segera memulai tahap awal dari pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut.

"Izin Panas Bumi ini merupakan langkah penting bagi perusahaan kami untuk berkontribusi dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjalankan survei eksplorasi dengan standar keselamatan dan lingkungan yang tinggi," ujarnya.

Pihaknya akan mulai melakukan survei eksplorasi sebagai langkah strategis dalam memastikan kesiapan wilayah kerja sebelum memasuki fase pengembangan dan produksi lebih lanjut.

Adapun, survei eksplorasi tersebut akan mencakup studi geologi, geofisika, dan geokimia (3G) guna mendukung pembangunan PLTP di masa depan.

"Kami akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar. Kami percaya bahwa pengembangan energi panas bumi dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara," tuturnya.