Menebak Arah Bunga The Fed usai Data Inflasi AS Rilis, Pemangkasan 50 Bps Pupus?

Muncul keraguan mengenai pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 50 bps pada bulan ini usai data inflasi AS Agustus 2024 rilis.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) atau inflasi AS sedikit naik pada periode Agustus 2024. Namun, inflasi yang mendasarinya menunjukkan kekakuan di tengah tingginya biaya perumahan dan jasa lainnya.

Hal tersebut semakin memupuskan harapan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin dari The Federal Reserve (The Fed) pada minggu depan.

Mengutip Reuters pada Kamis (12/9/2024), data Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS mencatat, indeks harga konsumen AS meningkat 0,2% bulan lalu setelah naik dengan margin yang sama pada periode Juli. Kenaikan CPI ini juga sejalan dengan ekspektasi para ekonom.

Harga pangan naik tipis 0,1% setelah naik 0,2% dalam dua bulan terakhir. Harga pangan di pasar ritel tidak berubah karena kenaikan harga daging, ikan, telur dan produk susu diimbangi dengan penurunan harga minuman non-alkohol, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Biaya produk energi turun 0,8% setelah tidak berubah pada bulan Juli. Harga bensin turun 0,6%, listrik 0,7% lebih murah, dan harga gas alam 1,9% lebih murah.

Adapun, dalam 12 bulan hingga Agustus, indeks harga konsumen AS naik 2,5%. Itu merupakan kenaikan tahunan terkecil sejak Februari 2021 dan menyusul kenaikan 2,9% di bulan Juli.

Harga-harga meningkat sebesar 1,1% secara tahunan dalam tiga bulan terakhir, yang menunjukkan bahwa tren disinflasi kini telah mengakar kuat, sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada pasar tenaga kerja dalam upaya mereka untuk mempertahankan ekspansi ekonomi.

Laporan inflasi yang beragam dari Departemen Tenaga Kerja mengikuti data minggu lalu yang menunjukkan pasar tenaga kerja masih mendingin secara teratur di bulan Agustus. Data tersebut juga menghilangkan kekhawatiran akan penurunan tajam, dengan tingkat pengangguran turun dari level tertinggi dalam tiga tahun yang dicapai pada bulan Juli.

Pasar keuangan meningkatkan peluang penurunan suku bunga sebesar seperempat poin pada Rabu depan dan secara tajam menurunkan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin.

Ekonom Senior di Nationwide, Ben Ayers, mengatakan, jalan menuju inflasi normal mengalami hambatan pada Agustus karena tekanan yang masih ada pada biaya perumahan dan jasa kembali muncul.

"Hal ini akan menghasilkan penurunan suku bunga yang lebih kecil, sebesar 25 basis poin dari The Fed pada minggu depan karena para pejabat Fed tetap berhati-hati dalam memberikan momentum harga yang masih ada bagi perekonomian,” kata Ayers dikutip dari Reuters.

Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) yang memiliki target inflasi 2%, melacak indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures (PCE) untuk kebijakan moneter.

Data pemerintah pekan lalu menunjukkan upah nonpertanian (nonfarm payrolls) meningkat di bawah ekspektasi pada bulan Agustus, tetapi tingkat pengangguran turun menjadi 4,2% dari 4,3% pada bulan Juli.

Pasar tenaga kerja sedang mendingin di tengah moderasi perekrutan yang signifikan, sehingga mengurangi risiko kembalinya inflasi. Selain itu, harga minyak telah turun dan rantai pasokan telah meningkat secara signifikan. Harga sewa pasar terus mengalami tren yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa ukuran sewa resmi akan turun pada suatu saat.

Pasar keuangan melihat kemungkinan sekitar 15% penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan kebijakan The Fed pada 17-18 September, turun dari 29% sebelum data CPI dipublikasikan, menurut FedWatch Tool dari CME Group. Peluang penurunan suku bunga sebesar seperempat poin adalah sekitar 85%, naik dari 71% sebelumnya.

Bank sentral telah mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 5,25%-5,50% selama setahun, setelah menaikkannya sebesar 525 basis poin pada tahun 2022 dan 2023.

“Prospek siklus penurunan suku bunga secara bertahap, bukan agresif, harus diterima oleh investor. Hal ini akan mencerminkan kesehatan ekonomi yang lebih luas, dan normalisasi aktivitas ketika sisa-sisa distorsi era pandemi mulai menghilang,” kata Elyse Ausenbaugh, Head of Investment Strategy di J.P. Morgan Wealth Management.

Pertumbuhan harga konsumen tahunan telah melambat secara signifikan dari puncaknya sebesar 9,1% pada bulan Juni 2022 karena biaya pinjaman yang lebih tinggi membatasi permintaan.

Tidak termasuk komponen pangan dan energi yang mudah berubah, inflasi AS naik 0,3% pada Agustus setelah naik 0,2% pada bulan sebelumnya. Inflasi inti, yang dipandang sebagai ukuran inflasi yang mendasarinya, didorong oleh kenaikan 0,5% pada sektor hunian, yang mencakup harga sewa dan akomodasi hotel dan motel, setelah naik 0,4% pada bulan Juli.

Sewa setara pemilik, ukuran jumlah yang akan dibayar pemilik rumah untuk menyewa atau memperoleh penghasilan dari menyewakan properti mereka, naik 0,5% setelah naik 0,4% di bulan Juli.

Namun para ekonom tidak terganggu dengan kenaikan tersebut. Mereka juga menunjukkan moderasi dalam kenaikan sewa pasar. Kenaikan harga sewa sepertinya tidak akan menaikkan ukuran harga PCE karena harga sewa memiliki bobot yang lebih kecil dibandingkan dengan keranjang CPI.

Berdasarkan data CPI, para ekonom memperkirakan PCE inti naik 0,2% di bulan Agustus, menyamai kenaikan di bulan Juli. Perkiraan tersebut dapat berubah setelah data harga produsen dirilis pada hari Kamis.

Sementara itu, biaya asuransi rumah tangga melonjak 0,8% setelah tidak berubah pada bulan Juli. Tarif maskapai penerbangan naik kembali 3,9% setelah turun 1,6% di bulan Juli. Biaya asuransi kendaraan bermotor juga lebih mahal, meskipun laju kenaikannya melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Biaya penginapan, termasuk kamar hotel dan motel, melonjak 2% setelah naik 0,2% di bulan Juli. Biaya layanan kesehatan turun untuk bulan kedua berturut-turut. Secara keseluruhan, biaya jasa naik 0,3% untuk bulan kedua berturut-turut. Layanan dikurangi sewa tempat tinggal naik 0,1% setelah tidak berubah selama dua bulan berturut-turut

Harga barang melanjutkan penurunannya, dengan penurunan 0,1% di bulan Agustus. Mereka terdorong lebih rendah oleh penurunan 1,0% pada harga mobil dan truk bekas serta penurunan moderat pada biaya obat resep dan perabotan rumah tangga. Harga barang inti turun 0,2% setelah tergelincir 0,3% di bulan Juli.

Dalam 12 bulan hingga Agustus atau secara year on year (yoy), inflasi inti meningkat 3,2%. Inflasi inti naik dengan margin yang sama di bulan Juli, atau meningkat pada tingkat 2,1% dalam tiga bulan terakhir.

“Setiap ukuran tekanan harga pipa masih memberikan petunjuk yang jelas terhadap prospek inflasi. Kami terus memperkirakan inflasi CPI inti akan mereda dalam beberapa bulan mendatang, mencapai 2% pada paruh pertama tahun 2025,” kata Ian Shepherdson, Chief Economist di Pantheon Macroeconomics.