BI dan Kementerian Investasi Sinergi Perkuat Layanan Perizinan Ekonomi Keuangan

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memperkuat kerja sama penguatan layanan perizinan ekonomi keuangan terpadu sesuai kewenangan dan tugas masing-masing lembaga.

Sinergi tersebut sinergi tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang antara BI dengan Kementerian Investasi/ BKPM, yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, di sela Central Banking Services Festival (CBFest) 2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Perry menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan memiliki implikasi strategis bagi kedua lembaga, dan melingkupi tiga aspek.

Pertama, koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dengan kebijakan makroekonomi, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran baik di tingkat nasional maupun daerah guna menjaga persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia.

Kedua, koordinasi pelaksanaan promosi investasi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.

Ketiga, koordinasi perizinan sektor keuangan dan investasi lainnya guna menjaga iklim investasi dan daya saing Indonesia.

“Koordinasi erat ini tentunya perlu didukung dengan penguatan pemanfaatan data dan/atau informasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di kedua lembaga,” kata Perry, dikutip melalui keterangan resmi, Rabu (28/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Rosan menyampaikan bahwa adanya Nota Kesepahaman ini akan semakin memperkuat landasan hubungan baik antara kedua lembaga.

Kerja sama ini juga menurutnya akan membuka ruang kerja sama yang lebih luas, seperti sinergi perizinan terkait sektor keuangan, pengembangan proyek-proyek prioritas seperti hilirisasi dan energi baru-terbarukan, kemitraan dalam bidang penanaman modal serta pengembangan sumber daya manusia.

Adapun, CB Fest 2024 yang bertemakan ‘Embracing Innovation for The Future of Central Banking Services’ merupakan forum diskusi dan sharing knowledge antarmitra penyedia dan pengguna layanan kebanksentralan yang membahas inovasi dalam penyediaan layanan kebanksentralan.

Pada rangkaian acara yang berlangsung 28-29 Agustus 2024 tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan pentingnya layanan perizinan di sektor keuangan yang profesional, akuntabel, simpel, transparan, dan informatif (Pasti) bagi keberlanjutan perekonomian.

Untuk mendukung tersedianya layanan kebanksentralan yang andal dan prima, BI kata dia memodernisasi aspek proses bisnis dengan mengadaptasi teknologi terbaru sehingga lebih fleksibel terhadap variasi instrumen dan skema yang berlaku pada pasar uang dan valuta asing, serta menjaga aspek tata kelola terhadap traceability and audit atas seluruh transaksi, hingga pembukuan yang bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan kelembagaan.