Sri Mulyani Sebut Pak Bas 'Mbrebes Mili' selama Upacara Kemerdekaan RI di IKN

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono disebut tak kuasa menitikkan air mata selama upacara dan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun instagram pribadi nya @srimulyani, pada Sabtu (17/9/2024) siang tadi. Sebagaimana diketahui, ada banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mengikuti upacara di Istana Negara IKN.

Dalam postingan foto terbarunya, Sri Mulyani membagikan momen bersama Basuki atau akrab disapa Pak Bas. Keduanya memang dikenal terlihat akrab bersinergi dalam mengemban tugas negara sebagai menteri.

"Foto bersama Manusia Istimewa Pak Basuki Hadimuljono dan Ibu Kartika Nurani [istri Pak Bas] serta tim eselon 1 @kemenpupr yang terlibat pembangunan IKN- setelah upacara Peringattan Kemerdekaan RI ke 79 dan Penaikan Bendera Sang Saka Merah Putih pertama kali di Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Sri Mulyani.

Dia melihat Pak Bas 'mbrebes' mili yang artinya mengalir air mata terus menerus karena terharu selama upacara hari kemerdekaan di IKN hingga usai acara tersebut.

Tak heran, Pak Bas menjadi sosok dibalik pembangunan IKN dari awal. Kementerian PUPR memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun IKN dari awal untuk menjadi ibu kota baru Indonesia.

"Beliau terharu dan tak terkirakan perasaannya.. tidak percaya dengan capaiannya dan berterimakasih kepada semua yang mendukung kerja luar biasa," tuturnya.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa tugas pemerintah memang belum selesai untuk terus menyelesaikan pembangunan IKN secara bertahap. Namun, capaian yang sudah dilakukan dalam membangun infrastruktur dasar di IKN hingga saat ini merupakan pekerjaan luar biasa.

"Ibu Kota Nusantara .. really from nothing menjadi an extraordinary IKN ..! Sebuah contoh hebat dan nyata apa yang disebut dedikasi tinggi dan pengabdian paripurna," imbuhnya.

Dalam momen bersejarah ini, Sri Mulyani mengaku ikut bangga dan terharu atas upacara peringatan kemerdekaan RI dan penaikan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kali nya di IKN.