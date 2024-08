Harga Pangan Hari Ini 14 Agustus: Harga Bawang hingga Telur Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagian besar harga pangan secara rata-rata nasional mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (14/8/2024). Beberapa komoditas yang tercatat naik yakni bawang, daging ayam segar, hingga telur ayam.

Mengacu pada data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (14/8/2024) pukul 07.30 WIB, harga bawang merah naik 9,15% menjadi Rp28.500 per kilogram (Kg).

Kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih bonggol. Pada hari ini harga bawang putih bonggol naik 5,23% menjadi Rp42.060 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras juga naik 5,45% menjadi Rp37.130 per kg serta telur ayam ras naik 4,41% menjadi Rp30.090 per kg.

Harga beras premium meningkat 1,80% menjadi Rp15.830 per kg, beras medium naik 0,82% ke level Rp13.700 per kg dan beras SPHP naik 0,48% menjadi Rp12.640 per kg.

Kemudian, harga cabai merah keriting masih konsisten tinggi, naik 2,87% menjadi Rp47.340 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah sudah berbalik turun 3,10% menjadi Rp64.080 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana turut naik 1,89% menjadi Rp18.350 per liter. Akan tetapi, harga minyak goreng curah turun 1,99% menjadi Rp15.730 per liter.

Sumber protein seperti ikan kembung naik 0,54% menjadi Rp37.230 per kg dan ikan tongkol naik 0,76% menjadi Rp31.670 per kg. Sedangkan, ikan bandeng turun 5,24% menjadi Rp31.460 per kg dan daging sapi murni turun 1,13% menjadi Rp133.500 per kg.

Harga tepung terigu curah turun tipis 0,10% menjadi Rp10.260 per kg, sedangkan harga tepung terigu kemasan non-curah naik 2,55% menjadi Rp13.680 per kg diikuti garam halus beryodium naik 3,73% menjadi Rp11.950 per kg.

Terakhir, kedelai biji kering impor naik 2,43% menjadi Tp12.240 dan jagung peternak naik 3,63% menjadi Rp6.000 per kg.