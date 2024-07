Pamerindo Ingin Tonjolkan Teknologi Kebencanaan di Industri Tambang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pamerindo Indonesia berupaya menonjolkan teknologi kebencanaan dan manajemen bencana terkait dengan industri pertambangan.

Portfolio Director for Energy, Engineering & Transport Pamerindo Indonesia, Lia Indriasari Basyuni mengatakan banyak pemain kunci yang sangat fokus pada teknologi keselamatan dan juga manajemen bencana.

Menurutnya, banyak para pemain kunci yang berjalan di sektor-sektor yang rawan bencana seperti tambang terkait kesehatan, dan keselamatan di lokasi. Industri lainnya yang cukup rawan adalah minyak dan gas, hingga konstruksi.

“Banyak peserta kami sektor konstruksi yang mereka dulu merupakan bisa dibilang penyumbang,” katanya saat melakukan kunjungan di Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, pameran kali ini juga memiliki faktor pembeda dengan adanya teknologi berbeda atau yang relevan untuk disatukan. Contohnya adalah munculnya banyak teknologi elektrik untuk peralatan tambang.

Pamerindo juga akan mengadakan The 2nd International Foundry Fair and Forum for Indonesia yang akan menampilkan berbagai sistem pengecoran, termasuk mesin dan teknologi pengecoran, peralatan penuangan, pencetakan, dan banyak lagi,

PT Pamerindo Indonesia merupakan penyelenggara pameran dagang khusus pasar Indonesia yang secara rutin menyelenggarakan lebih dari 20 pameran mulai dari sektor Kecantikan, Bangunan & Konstruksi, Listrik & Tenaga, Makanan & Hotel, Laboratorium, Manufaktur, Pertambangan, Plastik & Karet, hingga Minyak & Gas.

PT Pamerindo Indonesia juga telah berhasil menyelenggarakan lebih dari 180 pameran dagang berkelas internasional di Jakarta, Surabaya maupun Bali. Pameran yang diselenggarakan diklaim telah berhasil dan selalu menjadi wadah interaksi bagi para pembeli dan penjual dari berbagai sektor industri.

Beberapa pameran yang telah diselenggarakan oleh Pamerindo adalah Constructions Indonesia, CosmoBeaute Indonesia, Electric & Power Indonesia, Food & Hotel Indonesia, Lab Indonesia, Manufacturing Indonesia, Mining Indonesia, Plastic & Rubber Indonesia dan Oil & Gas Indonesia.

Pamerindo akan menyelenggarakan Electric & Power Indonesia dengan Tanah Air selaku tuan rumah merupakan pasar paling dinamis di Asia Tenggara pada 28-31 Agustus 2024. Pameran terakhir mampu menarik 643 perusahaan dan 12.105 pengunjung perdagangan.

Selain itu, Pamerindo akan menyelenggarakan The 3rd International Industrial Water and Waste Treatment Exhibition pada 28-31 Agustus 2024.

Pameran tersebut akan diselenggarakan bersamaan dengan Mining Indonesia, dan Construction Indonesia sebagai dua pameran energi dan teknik terbesar di Tanah Air.