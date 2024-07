Harga Pangan Hari Ini 24 Juli 2024: Harga Cabai Merah Naik Gila-gilaan!

Harga cabai merah keriting terpantau terus melambung hingga menembus ke level Rp48.130 per kilogram. Berikut daftar harga pangan hari ini, Rabu 23 Juli 2024.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga cabai merah keriting terpantau terus melambung hingga menembus ke level Rp48.130 per kilogram pada Rabu (24/7/2024). Selain harga cabai, beberapa harga pangan juga terpantau naik pada hari ini.

Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (24/7/2024) pukul 07.29 WIB, harga rata-rata cabai merah keriting naik menyentuh Rp4.020 atau sebesar 9,11%.

Lonjakan harga komoditas pangan juga terjadi pada harga cabai rawit merah yang terkerek hingga Rp1.200 atau sebesar 1,86% menjadi Rp65.800 per kilogram.

Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau kompak naik. Kini, harga rata-rata bawang merah tembus ke level Rp31.050 per kilogram atau naik 4,26%. Sedangkan bawang putih bonggol dibanderol seharga Rp40.850 per kilogram atau naik 1,84%.

Di samping itu, harga pangan yang bersumber protein hewani juga ikut melambung, seperti ikan kembung yang naik 5,18% atau sebesar Rp1.920 ke level Rp39.000 per kilogram.

Kemudian, harga ikan tongkol naik Rp1.180 atau sebesar 3,73% menjadi Rp32.780 per kilogram, serta ikan bandeng dipatok seharga Rp35.350 per kilogram atau naik Rp2.250.

Sementara itu, daging sapi murni juga naik Rp3.320 atau sebesar 2,46% menjadi Rp131.830 per kilogram. Harga rata-rata daging ayam ras merangkak ke level Rp36.560 per kilogram atau naik 3,69%.

Kenaikan juga terjadi pada harga rata-rata telur ayam ras yang naik 2,87% atau sebesar Rp840 menjadi Rp30.060 per kilogram.

Berikutnya, harga beras premium naik tipis Rp80 atau 0,52% menjadi Rp15.600 per kilogram. Senada, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog tembus Rp12.670 per kilogram, naik tipis 0,80% atau sebesar Rp100.

Namun, harga rata-rata beras medium turun 0,29% atau sebesar Rp40. Pada pagi ini, beras medium dipatok seharga Rp13.520 per kilogram. Di sisi lain, harga kedelai biji kering impor naik 3,24% menjadi Rp12.430 per kilogram.

Data Bapanas juga menunjukkan harga gula konsumsi yang merangkak tipis 0,72% menjadi Rp18.320 per kilogram. Minyak goreng kemasan sederhana juga naik tipis 0,55% ke level Rp18.120 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah turun tipis 0,31% menjadi Rp15.990 per liter.

Selanjutnya, harga tepung terigu curah naik Rp300 atau 2,93% menjadi Rp10.550 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga tepung terigu kemasan (non-curah) yang kini dipatok Rp13.580 per kilogram atau naik 2,03%.

Harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak kembali naik sebesar 8,06% menjadi Rp6.170 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata garam halus beryodium turun 1,83% atau sebesar Rp210 menjadi Rp11.280 per kilogram.