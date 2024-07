Harga Pangan Hari Ini 9 Juli 2024: Harga Beras, Bawang, dan Cabai Makin Mahal, Telur Ayam Ikut Naik

Pada Selasa (9/7/2024) pukul 07.38 WIB, harga beras premium naik Rp200 ke level Rp15.730 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga sejumlah komoditas pangan mulai dari beras, bawang, hingga cabai terpantau melonjak tajam pada hari ini, Selasa (9/7/2024). Harga telur ayam ras juga ikut naik.

Mengacu data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Selasa (9/7/2024) pukul 07.38 WIB, harga beras premium naik Rp200 ke level Rp15.730 per kilogram. Begitu pun dengan harga beras medium yang ikut naik Rp70 menjadi Rp13.600 per kilogram.

Kenaikan harga beras juga terjadi pada beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang naik Rp170 menjadi Rp12.750 per kilogram.

Selain harga beras, data Bapanas juga menyajikan harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah yang ikut melonjak pada hari ini.

Untuk harga cabai merah keriting pada hari ini dipatok Rp46.370 per kilogram, naik tipis Rp210 atau 0,45%. Sedangkan harga cabai rawit merah melonjak Rp1.540 menjadi Rp51.960 per kilogram.

Bukan hanya itu, harga bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau melonjak tajam. Rinciannya, harga bawang merah dibanderol Rp38.150 atau melonjak hingga Rp2.560 dan untuk bawang putih bonggol juga ikut naik tajam Rp2.180 menjadi Rp42.810 per kilogram.

Selanjutnya, kedelai biji kering impor turut naik Rp230 ke Rp12.220 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada harga daging ayam ras yang naik menjadi Rp36.330 per kilogram, naik tipis Rp280. Bahkan, harga telur ayam ras juga melonjak Rp1.810 menjadi Rp31.260 per kilogram.

Berbeda dengan harga ayam ras, data Bapanas menunjukkan harga daging sapi murni turun hingga Rp2.460 atau menyusut 1,82% menjadi Rp132.490 per kilogram.

Berikutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana terpantau naik tipis Rp140 menjadi Rp18.110 per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah turun Rp310 ke Rp15.590 per liter.

Di sisi lain, tepung terigu curah dipatok seharga Rp10.380 per kilogram, atau naik Rp70 atau 0,68%. Sedangkan harga tepung terigu kemasan non-curah juga naik 3,66% menjadi Rp13.870 per kilogram. Harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak juga naik 5,70% menjadi Rp5.930 per kilogram.

Lonjakan harga pangan juga terjadi pada sumber protein hewani. Harga ikan kembung melonjak 10,42% atau naik Rp3.830 menjadi Rp40.600 per kilogram. Harga ikan tongkol juga naik tajam hingga 6,83% atau Rp2.160 menjadi Rp33.790 per kilogram.

Harga ikan bandeng juga naik menjadi Rp37.140 per kilogram pada hari ini. Harganya melonjak 12,48% atau Rp4.120. Di sisi lain, harga garam halus beryodium turun 0,7% menjadi Rp11.380 per kilogram.