Daftar Maskapai Terbaik Dunia 2024 Versi Skytrax, Ada Garuda Indonesia?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Qatar Airways dinobatkan sebagai maskapai penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax, lembaga konsultan maskapai asal Inggris. Qatar Airways menggeser Singapore Airlines yang menjadi juara pada tahun lalu.

Penghargaan tersebut diraih Qatar Airways dalam ajang Skytrax World Airline Awards 2024 yang digelar pada Senin (24/6/2024) di Fairmont Windsor Park, dekat Bandara Heathrow London, Inggris.

Dalam keterangan resmi yang dimuat pada laman resmi Skytrax, Kamis (27/6/2024), selain meraih predikat sebagai Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2024, Qatar Airways juga meraih penghargaan tertinggi pada beberapa kategori lain.

“Qatar Airways juga mendapatkan penghargaan tertinggi pada kategori Kelas Bisnis Terbaik Dunia, Lounge Kelas Bisnis Terbaik Dunia, dan Maskapai Penerbangan Terbaik di Timur Tengah,” demikian kutipan keterangan resmi tersebut.

Terkait pencapaian ini, Chief Executive Officer Grup Qatar Airways Engr. Badr Mohammed Al-Meer menyebut, penghargaan tersebut merupakan momen yang membanggakan bagi maskapai. Dia menuturkan, pihaknya merasa terhormat untuk berbagi penghargaan ini dengan rekan-rekannya.

"Penghargaan ini merupakan bukti dedikasi perusahaan yang tanpa henti dalam memberikan layanan dan inovasi yang tak tertandingi. Kami menantikan lebih banyak kemenangan di masa depan," katanya.

Sementara itu, Singapore Airlines yang merupakan maskapai terbaik di dunia pada 2023 menempati urutan kedua pada 2024. Selain itu, Singapore Airlines juga menerima penghargaan untuk Staf Kabin Terbaik Dunia serta Best First Class service dan Best Airline di kawasan Asia.

Adapun, Skytrax juga merilis daftar 100 Maskapai Terbaik di Dunia pada 2024. Dalam daftar tersebut, tercantum maskapai asal Indonesia, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang menempati urutan ke-34.

Pencapaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan 2023 lalu saat GIAA berada di urutan ke-30

Maskapai penerbangan Indonesia Garuda Indonesia berada di posisi ke-34 dalam daftar World’s Top 100 Airlines 2024 Skytrax. Peringkat ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di posisi ke-30. Tahun lalu, Garuda Indonesia juga meraih penghargaan kategori The World’s Best Airline Cabin Crew.

Berikut Daftar 20 Besar Maskapai Terbaik di Dunia 2024 Versi Skytrax: