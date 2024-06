Harga Pangan 20 Juni: Beras dan Cabai Naik Tipis, Minyak Goreng Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penurunan harga pada sejumlah komoditas seperti bawang merah dan daging ayam ras, di seluruh pasar di Indonesia pagi ini, Kamis (20/6/2024). Sementara, beberapa komoditas lainnya seperti beras dan gula konsumsi terpantau mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, Kamis (20/6/2024) pukul 09.37 WIB, secara rata-rata nasional, harga kedelai biji kering impor di tingkat pedagang eceran sebesar Rp12.050 per kilogram atau turun sebesar 0,41% dibanding hari sebelumnya.

Harga bawang merah tercatat turun sebesar 1,63% menjadi Rp41.750 per kilogram, cabai merah keriting turun 0,12% menjadi Rp59.520 per kilogram, dan daging ayam ras turun tipis 0,08% menjadi Rp37.400 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Bapanas melaporkan, harga tepung terigu turun sebesar 1,26% menjadi Rp10.190 per kilogram dan jagung di tingkat peternak turun 0,35% menjadi Rp5.640 per kilogram.

Berbagai jenis minyak goreng turut mengalami penurunan harga. Pagi ini, harga minyak goreng kemasan sederhana dipatok sebesar Rp17.870 per liter dan minyak goreng curah sebesar Rp15.790 per liter.

Kemudian, harga ikan bandeng turun signifikan sebesar 5,29% menjadi Rp31.670 per kilogram dan garam halus beryodium turun 1,22% menjadi Rp11.330 per kilogram.

Adapun harga tepung terigu kemasan non curah terpantau stabil atau masih di level Rp13.390 per kilogram.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan mengalami kenaikan harga pagi ini. Secara rata-rata nasional, harga beras premium mencapai Rp15.630 per kilogram atau naik sebesar 1,10% dan beras medium naik 0,30% menjadi Rp13.450 per kilogram.

Harga bawang putih bonggol terkerek sebesar 0,21% menjadi Rp42.080 per kilogram, cabai rawit merah naik 1,02% menjadi Rp51.620 per kilogram, dan daging sapi murni naik 1,34% menjadi Rp137.310 per kilogram.

Lalu, harga telur ayam ras mencapai Rp30.260 per kilogram atau naik 1,48% dari hari sebelumnya. Gula konsumsi naik 0,39% menjadi Rp18.220 per kilogram.

Harga berbagai jenis ikan turut terkerek naik. Bapanas mencatat, harga ikan kembung naik 3,28% menjadi Rp38.370 per kilogram dan ikan tongkol naik 0,41% menjadi Rp32.170 per kilogram.

