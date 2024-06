AirAsia Indonesia Banting Harga Tiket Rp0 ke Singapura hingga Perth

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia AirAsia mengadakan promo kursi gratis dan banting harga tiket pesawat untuk sejumlah rute internasional seperti Singapura hingga Perth.

Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine mengatakan promo tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Promo ini diadakan serentak oleh seluruh maskapai AirAsia Group.

“Ini dilakukan demi menaikkan minat wisatawan untuk bepergian dengan moda transportasi udara. Tidak hanya bagi penumpang dari Indonesia saja yang bisa berkunjung ke negara lain, tetapi juga mendorong wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan pariwisata Indonesia,” kata Veranita dalam siaran pers, Sabtu (8/6/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), sepanjang Januari-Desember 2023 total wisatawan mancanegara mencapai 11,68 juta kunjungan. Angka ini meningkat 98,3% dibandingkan dengan 2022 yang hanya mencapai 5,89 juta kunjungan.

Adapun, pada 2023, Indonesia AirAsia mencatatkan telah menerbangkan sebanyak 4,1 juta penumpang di rute internasional.

Veranita menuturkan promo banting harga tiket pesawat ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2024.

Tiket penerbangan sudah bisa dipesan mulai 8-16 Juni 2024, dengan periode terbang 2 September 2024-8 Oktober 2025. Penumpang bisa mendapatkan kursi gratis (tarif dasar Rp0) ke Kuala Lumpur, Penang, Singapura dan Perth dengan pemesanan langsung dari aplikasi AirAsia MOVE (dahulu AirAsia Superapp) atau situs airasia.com.

Sementara destinasi lainnya bisa didapatkan dengan harga terendah spesial dari Indonesia AirAsia, bisa di cek melalui AirAsia MOVE atau situs airasia.com. Penerbangan juga dapat ditempuh melalui Jakarta, Bali, Medan, Yogyakarta dan Surabaya.

Selain itu, Indonesia AirAsia juga memberikan promo spesial 70% untuk pembelian add-ons yang dilakukan bersamaan dengan pembelian tiket pesawat melalui aplikasi AirAsia MOVE. Promo bisa didapatkan untuk pembelian bagasi (Check In, Carry On dan Fast Pass), In Flight Meals, pemilihan kursi dan asuransi penerbangan.

Cara Dapat Kursi Gratis Tiket Pesawat AirAsia:

Kunjungi website airasia.com atau aplikasi AirAsia MOVE (dahulu AirAsia Superapp). Selanjutnya, pilih rute internasional yang sesuai dengan periode penerbangan. Remove check-in bagasi jika tidak diperlukan. Promo ini tersedia untuk seluruh kursi dan penerbangan internasional sesuai yang ditawarkan. Pastikan juga untuk mengatur jadwal penerbangan sesuai dengan syarat dan ketentuan promo, lalu lakukan transaksi hingga selesai sebelum 16 Juni 2024.

