Soal Potensi Tarif Listrik Naik Bulan Depan, Ini Jawaban ESDM

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum dapat memastikan adanya kenaikan tarif listrik untuk periode Juli 2024.

Adapun, PT PLN (Persero) dipastikan tidak akan memberlakukan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) selama periode April-Juni 2024.

“Belum bisa dijawab itulah tunggu aja itu nanti lah,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Senin (3/6/2024).

Untuk periode April-Juni 2024, tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan PLN nonsubsi diputuskan tidak mengalami perubahan atau tetap.

Seharusnya tarif tenaga listrik mengalami penyesuaian bila mengacu realisasi empat parameter makro ekonomi pada November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024. Parameter yang dimaksud adalah kurs sebesar Rp15.580,53 per US$, ICP sebesar US$77,42 per barel, inflasi sebesar 0,28%, dan HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Jisman menuturkan langkah menahan tarif listrik tersebut sesuai dengan keputusan pemerintah untuk menjaga tarif listrik hingga harga BBM tidak naik sampai dengan Juni 2024.

“Kalau bulan Juni kan sudah ditetapkan kan sebelumnya tidak ada kenaikan sampai bulan Juni ya,” ucapnya.

Berikut daftar lengkap tarif listrik pelanggan nonsubsidi PLN periode April-Juni 2024:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

