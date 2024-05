Jelang World Water Forum 2024, Ini Daftar 10 Destinasi Wisata Air di RI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar pada 18-25 Mei 2024.

Berlokasi di Bali, forum ini akan fokus membahas empat hal yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Sebagai negara kepulauan yang menyimpan potensi keindahan, tak heran jika pemerintah memanfaatkan forum internasional ini sebagai sarana promosi yang efektif.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bahkan telah menggandeng berbagai pihak untuk menyajikan berbagai program dan ativitas yang dapat dinikmati oleh lebih dari 50.000 peserta World Water Forum yang hadir.

“Insan pariwisata dan ekonomi kreatif siap memberikan yang terbaik agar para delegasi mendapatkan pengalaman pariwisata yang berkesan, berkualitas, juga berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (10/5/2024).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kemenparekraf menyiapkan kunjungan bagi delegasi ke berbagai destinasi, salah satunya Desa Wisata Jatiwulih. Desa ini dikenal dengan sistem subak, organisasi tradisional yang mengatur sistem irigasi yang digunakan dalam cocok tanam padi di Bali.

Daftar 10 Wisata Air RI Jelang WWF 2024:

Selain Desa Wisata Jatiwulih, Indonesia juga memiliki berbagai destinasi wisata air yang layak untuk dikunjungi. Berikut 10 destinasi wisata air yang wajib Anda kunjungi saat berkunjung ke Indonesia.

1. Danau Toba, Sumatra Utara

Danau vulkanik terbesar di dunia ini menawarkan pesona alam yang menakjubkan. Anda dapat menikmati berbagai aktivitas air seperti berenang, menyelam, atau menjelajahi pulau-pulau kecil di dalam danau. Keunikan dari Danau ini adalah Pulau Samosir yang berada di tengah danau.

Berlokasi di Jalan Siborong Borong - Parapat, Sibaganding, Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, Sumatera Utara, Anda dapat mengunjungi tempat wisata ini secara gratis alias tidak dipungut biaya.

Di sini, Anda juga dapat menikmati destinasi lain seperti Air Terjun Situmurun Binangalom, Gunung Pusuk Buhit, Paropo, Bukit Holbung, Lembah Bakkara, hingga Air Terjun Efrata.

2. Taman Nasional Komodo, NTT

Taman Nasional yang didirikan pada 1980 ini terletak di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. Selain dikenal dengan spesies purbanya yakni Komodo (Varanus komodoensis), gugusan pulau dan keanekaragaman hayati yang terdapat di Taman Nasional Komodo juga tidak kalah menarik untuk dikunjungi.

Pulau ini menawarkan keindahan bawah laut yang memukau untuk diving dan snorkeling. Biaya untuk menyelam di pulau ini mulai dari Rp200.000 per orang untuk sekali selam.

3. Raja Ampat, Papua Barat

Dikenal sebagai salah satu tempat diving terbaik di dunia, Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dengan terumbu karang yang masih sangat alami.

Di Raja Ampat, Anda akan menemukan berbagai spot wisata yang menakjubkan, mulai dari Star Lagoon, Pulau Misool, Wayang, hingga Desa Arborek. Tiket masuk tempat wisata ini beragam, mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per orang.

4. Taman Nasional Karimunjawa, Jawa Tengah

Terletak di Laut Jawa, Karimunjawa adalah destinasi yang sempurna untuk menyelam, snorkeling, atau sekadar bersantai di pantai pasir putihnya yang indah.

Taman Nasional yang kerap dijuluki Caribbean van Java ini merupakan rumah bagi satwa liar dan dilindungi seperti elang laut dada putih, wedi-wedi, penyu sisik, penyu hijau, hingga burung bangau abu-abu. Anda juga dapat menemukan tanaman khas seperti pohon dewandaru, kalimasada, dan stigi.

Ada juga dapat berenang bersama hiu di Pulau Menjangan yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa, hingga menjumpai sekelompok lumba-lumba di sekitar perairan ini.

5. Pulau Derawan, Kalimantan Timur

Terkenal dengan penyu hijau dan ubur-ubur emas, Pulau Derawan adalah surga bagi pecinta alam bawah laut yang ingin menyelam atau snorkeling. pasalnya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan salah satunya Taman bawah Laut.

Terdapat empat pulau yang terkenal di Kepulauan Derawan, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik.

Anda juga dapat melihat penyu bertelur di malam hari, menyewa sepeda keliling pulau, hingga berkunjung ke Gusung Pasir Sanggalau saat air sedang surut.

