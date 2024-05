Otorita Ajak AS Garap Green Port & Transportasi Cerdas di IKN

Otorita IKN mengundang perusahaan AS Xteliigent dan TIG/m untuk melakukan proof of concept (PoC) di sektor transportasi cerdas di IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajak perusahaan asal Amerika Serikat ikut menggarap proyek pelabuhan green port dan transportasi cerdas di IKN.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menyatakan IKN dirancang sebagai ibu kota yang menerapkan konsep kota cerdas, berlandaskan prinsip hijau dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur sebagai sektor kritikal akan dijalankan dengan prinsip-prinsip tersebut untuk membantu meningkatkan kinerja operasional kota dan kualitas hidup penduduk.

“Nusantara akan mengimplementasikan sistem transportasi cerdas atau intelligent transportation system (ITS) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam bermobilitas. Momentum pembangunan IKN merupakan peluang besar untuk pengembangan dan penguasaan teknologi ITS dan moda transportasi inovatif, seperti kendaraan otonom dan advanced air mobility,” kata Ali saat mengunjungi Port of Long Beach dalam rangkaian kegiatan Smart City Reverse Trade Mission (RTM) di Amerika Serikat seperti dikutip dari laman resmi IKN, Jumat (3/5/2024).

Lebih lanjut, Ali menyatakan Otorita IKN mencanangkan untuk melakukan uji coba di sektor transportasi cerdas meliputi kendaraan otonom, autonomous rail transit, dan advanced air mobility pada Juli 2024.

Otorita IKN juga berdiskusi dengan Port of Long Beach, City of Long Beach, Xtelligent, dan TIG/m tentang pengembangan green port dan sistem transportasi cerdas perkotaan.

Tidak hanya berdikusi, Otorita IKN juga mengndang Xteliigent dan TIG/m untuk ikut terlibat dalam proyek sektor transportasi di IKN. Otorita IKN mengundang Xteliigent dan TIG/m untuk melakukan proof of concept (PoC) di sektor transportasi cerdas di IKN.

“Proof of Concept adalah strategi kami untuk memastikan hasil yang terbaik dalam membangun IKN sebagai kota cerdas. Dalam melakukan pemilihan teknologi dari berbagai penyedia, kami tidak hanya fokus pada optimasi biaya, tetapi juga kualitas dan kematangan teknologi, interoperabilitas, value for money, dan transfer knowledge,” ujar Ali.

Direktur USTDA, Enoh T. Ebong, menyatakan dukungan agensinya dalam pembangunan IKN.

“Pembangunan IKN adalah pekerjaan yang luar biasa. Namun Indonesia melakukannya dengan dedikasi dan komitmen yang terbaik. Kegiatan panel teknologi dan perkotaan seperti ini diharapkan dapat mendukung kesuksesan pembangunan Nusantara, memungkingkan pertukaran pengalaman dan best practice dalam pembangunan kota cerdas, serta membuka peluang kerjasama dalam perencanaan dan implementasinya," ujarnya.

Pada diskusi tersebut, Noel Hacegaba, Deputy Executive Director dan Joel Perler, Economic Development Manager, Port of Long Beach, mengungkap bahwa pihak pelabuhan memanfaatkan kemajuan teknologi dan melaksanakan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengembangkan green port.

"Penerapan teknologi, seperti terminal yang kami bangun tanpa operator atau autonomous terminal, bertujuan mendukung pencapaian visi pembangunan kota yang berkelanjutan dan mencapai target near-zero carbon emission pada 2040," ujar Joel.

Sebagai informasi, Pelabuhan Long Beach merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Amerika.

Pada kesempatan tersebut, Ryan Kurtzman, Technology Partnership dari City of Long Beach, Mike Lim, CEO of Xtelligent, dan Brad Read, President of TIG/m, membahas pengembangan teknologi cerdas seperti pemanfaatan digital twin, kecerdasan buatan dan infrastruktur modern dalam sistem transportasi perkotaan.

Mereka menekankan bahwa Proof of Concept (PoC) merupakan tahapan krusial dalam seluruh proses pengembangan teknologi tersebut.

