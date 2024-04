Airlangga Optimistis Ekonomi Kuartal I/2024 Tumbuh 5%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi pada kuartal I/2024 akan mampu tumbuh di kisaran 5%.

Sementara target secara keseluruhan atau full year pada akhir tahun ini, pemerintah mematok di angka 5,2% (year-on-year/yoy).

“Kami berharap di Q1/2024 [pertumbuhan ekonomi] angkanya cukup bagus. InsyaAllah [5%],” tuturnya di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/4/2024).

Meski optimistis, Airlangga tidak menjelaskan faktor-faktor yang menunjang ekonomi dapat stabil di 5%.

Sebelumnya, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah gejolak konflik yang sedikit banyak memberikan efek terhadap ekonomi dalam negeri.

Dirinya memproyeksikan ekonomi Indonesia mampu tetap tangguh di level 5% pada tahun ini, meski eskalasi geopolitik terus memanas.

“Sejauh ini dengan eskalasi konflik sekarang, dampak kepada ekonomi sektor riil masih terbatas, kalau untuk tumbuh 4,5% sampai 5%, saya yakin kenaikan kita masih bisa tumbuh segitu,” jelasnya dalam diskusi Dampak Kebijakan Ekonomi Politik di Tengah Perang Iran Israel, Senin (22/4/2024).

Pada ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina yang terjadi pada 2022 lalu, meski mengganggu suplai dan harga pangan, nyatanya ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5% setiap kuartalnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I/2024 pada Senin (6/5/2024).

