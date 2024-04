Tim Cook Ngaku Jatuh Cinta dengan Indonesia, Apple Siap Investasi?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – CEO Apple Inc. Tim Cook menyampaikan pandangannya terhadap Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kurun 30 menit pertemuannya di Istana Merdeka, Rabu (17/4/2024). Dia mengaku sangat mencintai suasana Indonesia, khususnya sentimen pasar terhadap produk Apple.

Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Istana Negara, Rabu (17/4/2024).

“Saya senang berada di Indonesia. Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi kami, dan saya berbicara baik dengan Presiden mengenai komitmen kami terhadap negara ini,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Cinta Indonesia, kata itu terus diulang oleh Cook kepada wartawan yang berada di Istana Kepresidenan. Menurutnya, nuansa budaya di Tanah Air dan gairah dari masyarakatnya membuatnya betah untuk berlabuh di Negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945 ini.

“I love indonesia. I love the feel here the culture. Saya menyukai semangat pemuda, dinamisme lingkungan setempat. Oleh karena itu, saya melihat semua hal yang menjadi kunci bagi suatu negara yang berjalan dengan baik saat ini, dan akan melakukan yang lebih baik lagi di masa depan. Menurut saya, masa depan Indonesia sangat cerah,” pungkas Cook.

Sekadar informasi, CEO Apple Tim Cook tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Rabu (17/4/2024).

Menurut pantauan Bisnis, bos Apple itu tiba pada pukul 08.55 WIB dengan mengenakan jas bernuansa biru dengan kacamata. Saat memasuki lingkungan Istana beberapa kali dirinya menyapa wartawan sembari memberikan salam ‘peace’ atau dua jari.

Adapun, Cook keluar dari lingkungan Istana Kepresidenan pada pukul 10.05 WIB. Usai berbicara dengan Jokowi selama 30 menit dengan didampingi oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

