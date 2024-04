Bos Apple Tim Cook Tiba di Istana, Sapa Wartawan dan Beri Salam Dua Jari

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Apple Tim Cook tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Rabu (17/4/2024).

Menurut pantauan Bisnis, bos Apple itu tiba pada pukul 08.55 WIB dengan mengenakan jas bernuansa biru navy dengan kacamata. Saat memasuki lingkungan Istana, Tim Cook dengan gestur ramah menyapa wartawan sembari tersenyum dan memberikan salam dua jari atau simbol 'peace'.

“Good morning, how are you guys? Good morning,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/4/2024).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengamini bahwa CEO Apple Tim Cook akan mengunjungi Indonesia pada esok hari, Rabu (17/4/2024).

Budi memastikan bahwa saat tiba di Tanah Air, Tim Cook akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta pada pukul 09.30 WIB pada Rabu (17/4).

“Besok rencananya CEO Apple Tim Cook akan diterima presiden Jokowi di Istana Merdeka jam 9.30 WIB,” ujarnya kepada wartawan melaui pesan singkat, Selasa (16/4/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pembahasan antara bos Apple dengan orang nomor satu di Indonesia itu menitikberatkan terhadap investasi Apple di Indonesia.

“Soal investasi apple di Indonesia. Detilnya nanti tunggu pertemuan besok. Namun, ini bagus untuk Indonesia karena negara kita menjadi bagaian penting dari ekosistem kemajuan teknologi,” pungkas Budi.

Sekadar informasi, Cook dijadwalkan akan bertandang ke Bali terlebih dahulu dengan agenda untuk meresmikan Apple Developer Academy yang baru di pulau Dewata tersebut.

Adapun saat ini, Apple sudah memiliki tiga Apple Developer Academy di Indonesia yaitu di Sidoarjo, Batam, dan Tangerang Selatan.

