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Waskita Diskon Tarif Tol Krian-Bunder 35% saat Mudik Lebaran, Simak Ketentuannya

Waskita Toll Road memberikan diskon tarif tol untuk ruas Tol Krian-Legundi-Bunder selama momentum arus mudik dan arus balik Lebaran 2024.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 2 April 2024 | 20:15
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Proyek konstruksi jalan tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Seksi 1 - 3 di Jawa Timur. /Kementerian PUPR
Proyek konstruksi jalan tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Seksi 1 - 3 di Jawa Timur. /Kementerian PUPR

Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Toll Road memberikan diskon tarif tol untuk ruas Tol Krian-Legundi-Bunder selama momentum arus mudik dan arus balik Lebaran 2024.

Adapun, Waskita Toll Road memberikan diskon sebesar 35% khusus untuk golongan kendaraan IV dan V, yakni truk besar dengan empat gandar dan truk besar dengan lima gandar. Pemberian diskon tarif tol berlaku selama 17 hari mulai 3-19 April 2024.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Daniel Fitzgerald Liman menuturkan, pemberian diskon tarif sebesar 35% tersebut untuk menarik truk agar tidak melintasi jalan nasional. 

“Karena di jalan nasional itu sering ada pengajian dan lain-lain ya, jadi supaya membantu masyarakat juga supaya kalau ada acara hajatan, mau Lebaran lancar. Jadi biar truknya yang masuk ke jalan tolnya,” jelas Daniel saat ditemui di Hotel Grandhika, Selasa (2/4/2024).

Selain memberikan diskon untuk golongan kendaraan IV dan V, Waskita Toll Road juga memberlakukan potongan tarif sebesar 14% untuk golongan kendaraan II dan III, yakni truk besar dengan dua gandar dan truk besar dengan tiga gandar. Pemberian diskon tarif tol juga berlaku pada 3-19 April 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengungkapkan, sebanyak 14 jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatra menerapkan diskon tarif tol sebesar 10% hingga 35% saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2024.

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“Terima kasih kepada Asosiasi Tol Indonesia [ATI] yang telah menginisiasi, memberikan diskon tarif tol kepada ruas-ruas tol,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Selasa (2/4/2024).

Berikut daftar diskon tarif tol saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2024: 

Tol Trans Jawa 

1.Tol  Tangerang - Merak (Diskon 10%)        

Arus Mudik: Berlaku 1 April 2024 pukul 00.00 WIB - 2 April 2024 pukul 24.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 00.00 WIB - 18 April 2024, pukul 24.00 WIB 

2. Tol Jakarta - Cikampek (Diskon 20%)          

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024 pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB          

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024 pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

3.Tol Jakarta - Cikampek Elevated/MBZ (Diskon 20%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

4.Tol Cikopo - Palimanan (Diskon 10%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024 pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 18 April 2024 pukul 05.00 WIB - 20 April 2024 pukul 05.00 WIB 

5.Tol Palimanan - Kanci (Diskon 20%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB 

6.Tol Kanci - Pejagan (Diskon 20%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB  

7.Tol Pejagan - Pemalang (Diskon 20%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB  

8. Tol Pemalang - Batang (Diskon 20%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB  

9. Tol Batang - Semarang (Diskon 20%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB  

10.Tol Semarang ABC (Diskon 20%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB  

11. Tol Jombang - Mojokerto (Diskon 10%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024 pukul 06.00 WIB - 5 April 2024 pukul 06.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 18 April 2024 pukul 06.00 WIB - 20 April 2024 pukul 06.00 WIB 

Tol Trans Sumatra   

1.Tol Indralaya - Prabumulih (Diskon 20%)         

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB         

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB   

2. Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung (Diskon 20%)          

Arus Mudik: Berlaku 3 April 2024, pukul 05.00 WIB - 5 April 2024 pukul 05.00 WIB          

Arus Balik: Berlaku 17 April 2024, pukul 05.00 WIB - 19 April 2024 pukul 05.00 WIB  

Tol Krian - Legundi - Bunder 

Golongan Kendaraan II-III (Diskon 14%) 

Golongan Kendaraan IV-V (Diskon 35%) 

Berlaku 3 April 2024 - 19 April 2024

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Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Denis Riantiza Meilanova

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