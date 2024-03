Kementerian ESDM Gandeng ERIA Kembangkan Kebijakan Transisi Energi

Kementerian ESDM bersama dengan ERIA menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) terkait dengan pengembangan kebijakan transisi energi di Indonesia.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) terkait dengan pengembangan kebijakan transisi energi di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dengan Chief Operating Officer (COO) ERIA, Koji Hachiyama, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menyampaikan kesepakatan tersebut terjalin untuk membentuk kerangka kerja sama antara Kementerian ESDM dengan ERIA untuk memadukan sumber daya manusia, riset, dan pengembangan kebijakan dalam transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE).

"Hal ini merupakan bagian tindak lanjut dari Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders Joint Statement," kata Agus lewat siaran pers, Selasa (26/3/2024).

Lebih detail, Agus menambahkan bahwa nantinya bidang kerja sama yang akan dilaksanakan adalah berupa dukungan untuk pengembangan kebijakan, strategi, rencana, dan opsi terkait dengan AZEC.

Seperti dalam efisiensi energi, perdagangan karbon, pengembangan energi baru terbarukan, maupun pengurangan emisi pada pembangkit listrik dan elektrifikasi di sektor transportasi.

"Selain itu, kerja sama yang akan dilaksanakan juga terkait pengembangan sumber daya manusia dan transfer informasi terkait transisi energi dan teknologi pendukungnya," tuturnya.

Adapun bentuk kerja sama dalam MoC antara kedua belah pihak yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

— Pelaksanaan dalam kajian dan riset kebijakan yang berkontribusi terhadap percepatan upaya transisi energi.

— Peningkatan pengembangan bersama dengan pemagangan pegawai KESDM di ERIA sebagai secondee di ERIA.

— Bentuk kerja sama lain yang diputuskan secara bersama oleh Para Pihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel