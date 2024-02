Gelar Annual Awards 2024, Summarecon Beri Penghargaan untuk Kontribusi Terbaik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menggelar Annual Awards 2024 dengan memberi penghargaan kepada para pihak yang mendukung penjualan produk-produk properti Summarecon pada periode 2023.

Berlangsung untuk pertama kali bersama seluruh unit Summarecon, ajang Summarecon Annual Awards 2024 juga dihadiri Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI).

Adrianto P. Adhi, President Director Summarecon mengatakan, Ajang Summarecon Annual Awards 2024 diharapkan tidak hanya menjadi apresiasi bagi seluruh partner Summarecon tetapi juga menambah semangat seluruh pelaku Industri Properti untuk terus berkarya.

"Hal ini menjadi penting karena laju kemajuan sektor properti memberikan dampak terhadap perekonomian bangsa yang sangat luar biasa, terutama karena industri ini memiliki multiefek terhadap industri lainnya," ujar Adrianto dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2/2024).

"Selain memberikan apresiasi terhadap pelaku industri properti, kami juga sangat bersyukur terhadap dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang turut mempercepat pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi baru, kawasan industri, perkotaan dan kawasan perumahan yang dikembangkan oleh developer,” tutup Adrianto.

Herman Nagaria, Director Summarecon menambahkan, “Dalam keadaan market yang tidak menentu, Summarecon bersyukur masih terus dipercaya konsumen untuk memilih hunian serta membuka usahanya. Untuk itu kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan para konsumen dan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas produk kita."

Berikut daftar Summarecon Annual Awards 2024 di sejumlah kategori:

Juara 1, 2, dan 3 Top Sales In-house

Juara 1, 2, dan 3 Top Property Agent

Best Rookie of The Year Property Agent, yang berhasil diraih oleh Rumahbaru.co

Best of The Best Top Sales In-house, yang berhasil diraih oleh Sisca Novianti unit Summarecon Bogor

Best Bank of Mortgage Value, yang berhasil diraih oleh Bank Central Asia (BCA)

Best of The Best Top Property Agent, yang berhasil diraih oleh Ray White Summarecon Bekasi

