Harga BBM Pertamina Tidak Naik, Erick Thohir Bilang Begini

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memastikan harga bahan bakar minyak atau harga BBM komersial atau non-subsidi tidak mengalami kenaikan di tengah tren penguatan harga minyak mentah dunia dan juga kurs per Februari 2024.

Berdasarkan ketentuan Kepmen ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga JBU atau BBM Non Subsidi, per 1 Februari 2024 operator hilir Migas telah melakukan penyesuaian harga BBM di SPBU.

Namun, khusus harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami kenaikan atau masih sama dengan periode Januari 2024.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan pemerintah mendukung keputusan Pertamina untuk tidak menaikkan harga BBM non-subsidi, walaupun harga di SPBU kompetitor lain sudah naik.

"Keputusan Pertamina tidak menaikkan harga BBM tentu baik untuk menjaga stabilitas dan juga daya beli masyarakat. Di sinilah peran BUMN kepada masyarakat,” kata Erick seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (3/2/2024).

Erick mengatakan Pertamina telah melakukan efisiensi dalam proses bisnisnya sehingga bisa menghasilkan BBM dengan harga relatif terjangkau di tengah masyarkat.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menuturkan perseroan serius menjalankan efisiensi dengan digitalisasi yang terintegrasi pada semua proses bisnis dari hulu ke hilir yang berdampak pada efisiensi biaya produksi.

“Dengan digitalisasi ini yang bisa merubah cara bekerja yang pada akhirnya bisa menciptakan cost optimization, sehingga Pertamina bisa memproduksi dan memberikan BBM dengan harga terbaik kepada masyarakat,” kata Nicke.

Nicke menambahkan, harga jenis BBM non-subsidi bersifat fluktuatif mengikuti komponen penentuan harga antara lain harga minyak mentah dan nilai kurs, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Harga BBM di SPBU Pertamina lebih kompetitif. Sebagai BUMN, dalam penetapan harga BBM non-subsidi, kami tetap mempertimbangkan banyak aspek, termasuk daya beli masyarakat," tutur Nicke.

