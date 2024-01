Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina mulai 1 Februari 2024, Naik apa Turun?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah daftar harga BBM di SPBU Pertamina mulai 1 Februari 2024. Harga pada bulan 2 tahun 2024 ini tidak berubah.

Sebagaimana diketahui, Pertamina telah melakukan evaluasi harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS)/Argus serta nilai tukar mata uang Rupiah pada periode tanggal 25 Desember 2023 hingga tanggal 24 Januari 2024 lalu.

Hasilnya, Pertamina Patra Niaga memutuskan harga jual BBM non subsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU) pada Februari tidak berubah.

Harga BBM nonsubsidi Pertamina pun tak ada perubahan alias masih sama seperti Januari 2024.

Harga Pertamax Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter.

Berikut adalah daftar harga BBM di SPBU Pertamina bulan Februari 2024:

Provinsi Aceh

Pertamax Rp 13.200

Pertamax Turbo Rp 14.400

Dexlite Rp 14.550

Pertamina Dex Rp 15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp 12.100

Dexlite Rp 13.200

Provinsi Sumatera Utara

Pertamax Rp 13.500

Pertamax Turbo Rp 14.750

Dexlite Rp 14.900

Pertamina Dex Rp 15.450

Provinsi Sumatera Barat

Pertamax Rp 13.500

Pertamax Turbo Rp 14.750

Dexlite Rp 14.900

Pertamina Dex Rp 15.450

