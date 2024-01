Harga Pangan 26 Januari 2023: Daging Ayam hingga Telur Alami Kenaikan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga sebagian bahan pokok masih mengalami kenaikan pada hari ini, Jumat (26/1/2024). Rata-rata harga secara nasional seperti daging ayam ras hingga telur masih bergerak makin mahal.

Mengacu data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada pukul 08.35 WIB, harga rata-rata beras premium naik 1,05% menjadi Rp15.380 per kilogram (kg) sedangkan harga beras medium turun tipis 0,52% menjadi Rp13.330 per kg.

Adapun, harga beras medium maupun premium saat ini masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.7/2023 sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium dan Rp13.900 - Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

Kemudian, harga bawang merah juga tercatat naik 3,17% menjadi Rp36.180, disusul harga bawang putih bonggol juga tengah melambung 1,39% menjadi Rp39.360 per kg. Di sisi lain, kedelai biji kering impor naik tipis 0,075% ke level Rp13.450 per kg.

Harga pangan sumber protein hewani juga kompak naik pada hari ini. Daging ikan kembung menjadi yang paling signifikan melonjak atau naik 2,73% menjadi Rp37.980 per kg. Sedangkan, ikan tongkol diperdagangkan di sekitar Rp32.210 per kg dan ikan bandeng Rp33.270 per kg.

Adapun, harga daging sapi murni turun tipis o,28% menjadi Rp133.560 per kg. Sementara harga daging ayam ras naik 3,95% menjadi Rp36.620 dan telur ayam ras naik 1,59% menjadi Rp28.750 per kg.

Rata-rata harga gula pasir juga masih parkir di level tinggi. Harga gula konsumsi tercatat naik ke level Rp17.500 per kg. Kemudian, harga rata-rata nasional minyak goreng kemasan kembali naik di level Rp17.330 per liter dan minyak goreng curah naik tipis 0,40% menjadi Rp14.970 per liter.

Sementara itu, tepung terigu kemasan, garam halus beryodium dan jagung tk peternak mengalami penurunan harga pada perdagangan hari ini. Tepung terigu kemasan dijual sekitar Rp13.360 per kg, garam halus beryodium Rp11.390 per kg, dan jagung tk peternak Rp8.180 per kg.

