Check in online pesawat bisa dilakukan melalui website resmi atau aplikasi resmi.Berikut cara check in tiket pesawat online di 8 maskapai penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Check in tiket pesawat online menjadi opsi yang memudahkan bagi penumpang dalam melakukan pelaporan kepada pihak maskapai ketika hendak melakukan penerbangan.

Ketika sudah melakukan check in online, penumpang pesawat yang tidak membawa bagasi tak perlu lagi repot-repot mengantre di konter check in bandara. Tentunya hal ini membuat penumpang pesawat dapat menghemat waktu dan terhindar dari risiko ketinggalan pesawat.

Tiap maskapai memiliki ketentuan batas waktu periode check in online yang berbeda-beda. Misalnya, check in online di Garuda Indonesia hanya bisa dilakukan paling lambat 2 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan domestik, sementara check in online maskapai Lion Group ditutup 45 menit sebelum keberangkatan.

Cara Check in Tiket Pesawat Online

Berikut cara melakukan check in pesawat online dari delapan maskapai penerbangan.

1. Check in Online Garuda Indonesia

Garuda Indonesia menyediakan layanan check in online melalui web check in (situs website Garuda Indonesia ) dan mobile check in (mobile app Garuda Indonesia). Layanan ini tersedia untuk rute penerbangan dalam dan luar negeri.

Periode check in, baik melalui web check in maupun mobile check in, memiliki waktu yang sama, yakni 48 jam sampai dengan 2 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan domestik dan 48 jam sampai dengan 4 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan internasional.

Layanan web check in dan mobile check in tidak tersedia untuk:

Penumpang dengan pembukuan lebih dari 9 orang (group booking)

Penumpang yang membutuhkan bantuan khusus di bandara, misalnya penumpang dalam kondisi hamil, anak-anak berusia kurang dari 12 tahun yang bepergian sendiri, unaccompanied minor (UM), membutuhkan kursi roda, stretcher case atau penanganan khusus lainnya di bandara.

Untuk bayi di bawah 2 tahun tidak menempati tempat duduk

Penumpang tanpa pembelian tiket terlebih dahulu

Cara Check in Online Pesawat Garuda Indonesia:

Buka situs web Garuda Indonesia Pilih menu 'Check In' Baca syarat dan ketentuan web check in. Bila sudah, centang kolom verifikasi dan pilih 'Lanjutkan' Masukkan kode referensi pemesanan (booking reference) yang berisi 6 kode alfanumerik atau nomor e-tiket yang berisi kode 13 digit Lalu, masukkan nama belakang Anda Selanjutnya, pilih 'Mulai check-in' Nantinya akan muncul tampilan frequent flyer serta pilihan untuk mengubah nomor kursi Usai melakukan konfirmasi nomor kursi, proses check in Anda telah selesai Setelahnya, Anda dapat langsung mengunduh atau download boarding pass Anda

2. Check in Online Pesawat Citilink

Check in online Citilink dapat dilakukan melalui situs https://book.citilink.co.id. Citilink membuka layanan web check in mulai 100 hari hingga 30 menit sebelum waktu keberangkatan.

Namun, untuk keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta International batas maksimal check-in hingga 45 Menit sebelum waktu keberangkatan. Website check in dan mobile check in Citilink hanya berlaku untuk penerbangan domestik.

Untuk proses validasi, web check in memerlukan kode booking (6 digit) dan nama terakhir penumpang. Penumpang diharuskan berada di ruang tunggu 40 menit sebelum waktu keberangkatan (seperti yang tertera pada boarding pass).

3. Check in Online Pesawat AirAsia

AirAsia membuka layanan check in mandiri lewat superapp atau situs web AirAsia 14 hari sebelum keberangkatan dan ditutup 1 jam sebelum keberangkatan.

Khusus untuk penerbangan internasional ke Australia, Laos, Selandia Baru, Arab Saudi, Singapura, dan Thailand, check in mandiri dibuka 10 hari atau hingga 1 jam sebelum keberangkatan.

Cara Check in Online Pesawat di Aplikasi Superapp AirAsia:

Klik tab ‘Check-In’ di airasia Superapp dan masukkan detail pemesanan Anda untuk melanjutkan. Pilih tamu untuk check-in dan selesaikan langkah-langkah berikut yang diperlukan. Setelah check-in berhasil, e-Boarding pass Anda akan diterbitkan.

