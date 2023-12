Garuda Indonesia Promo Tiket Pesawat Umrah, Ada Cashback Rp2,5 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Garuda Indonesia menawarkan tiket pesawat untuk perjalanan umrah dengan promo cashback hingga Rp2,5 jutaan.

Garuda Indonesia menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 8-10 Desember 2023 di Main Atrium Kota Kasablanka Mall, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan pelaksanaan GUTF 2023 ini merupakan pelaksanaan yang pertama kali dengan menggandeng 14 travel agent khusus umrah dan haji.

"Garuda memberikan penawaran tiket penerbangan umrah dengan harga khusus dan berkesempatan untuk mendapatkan cashback hingga Rp2,5 jutaan," katanya dalam siaran pers, Rabu (6/12/2023).

Dia menuturkan layanan tersebut bisa menjadi pilihan bagi kebutuhan perjalanan ibadah masyarakat menuju ke Tanah Suci melalui layanan penerbangan yang aman dan nyaman.

Irfan menambahkan terdapat peningkatan animo masyarakat yang melaksanakan ibadah umrah. Berdasarkan data Kemenag, terdapat 1,5 juta jamaah asal Indonesia yang melakukan umrah pada periode Juni 2022- Juni 2023.

Jumlah tersebut, lanjutnya, mengalami peningkatan hingga sebesar 40% dibandingkan periode sebelum pandemi. Tren peningkatan jumlah perjalan ke Tanah Suci tersebut tentunya turut menggambarkan optimisme proyeksi geliat perjalanan ibadah di Indonesia pada 2024.

Selain menawarkan harga khusus, Garuda Indonesia pada GUTF 2023 turut menawarkan berbagai program promosional lainnya seperti 0% installment up to 24 Months bersama Bank Syariah Indonesia, 2 kali bonus accrual GarudaMiles for Group Booking, Discount 20% extra legroom & advanced seat selection, discount up to 40% Garuda Shop, Welcome bonus 2023 Miles GarudaMiles, dan Discount up to 90% prepaid excess baggage.

Adapun sejumlah penawaran khusus untuk tiket penerbangan dalam GUTF 2023 di antaranya tiket penerbangan kelas ekonomi Jakarta-Jeddah pp mulai dari Rp13,8 jutaan, kelas ekonomi Jakarta-Madinah pp mulai Rp14,1 jutaan, kelas bisnis penerbangan Jakarta-Jeddah pp mulai Rp32,1 jutaan dan kelas bisnis Jakarta-Madinah pp mulai Rp32,4 jutaan.

Garuda Indonesia akan terus mengoptimalkan kolaborasi bersama mitra strategis dalam menghadirkan berbagai nilai tambah bagi masyarakat dalam melaksanakan perjalanan ke Tanah Suci termasuk dengan memberikan berbagai alternatif perjalanan menuju Tanah Suci dengan harga yang kompetitif.

