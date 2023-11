Harga Cabai Naik Gila-gilaan! Tembus Rp100.000 per Kg di Bogor

Harga cabai naik gila-gilaan beberapa hari terakhir, bahkan ada yang sampai tembus Rp100.000 per kg.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BOGOR - Harga cabai naik gila-gilaan hingga tembus Rp100.000 per kilogram seperti di Pasar Warung Jambu, Kota Bogor.

Salah seorang pedagang cabai, Alwi mengatakan bahwa kenaikan harga cabai telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Menurutnya, harga terus melonjak untuk seluruh jenis cabai.

"Udah naik mulai dua minggu yang lalu," ujar Alwi saat ditemui di Pasar Warung Jambu, Selasa (7/11/2023).

Adapun dia menjual harga cabai merah keriting di lapaknya sebesar Rp80.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp100.000 per kilogram. Meskipun harga cabai kian pedas, Alwi mengaku penjualan cabai tidak berkurang.

Senada, Rian, pedagang cabai dan bawang lainnya mengakui bahwa harga cabai telah melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Di Lapaknya cabai dijual di kisaran Rp80.000 - Rp92.000 per kilogram.

Menurutnya, harga cabai rawit merah saat ini lebih mahal dari harga cabai merah keriting. Dia mengatakan harga cabai sudah mengalami kenaikan sejak di tingkat petani. Adapun cabai-cabai yang dijual berasal dari hasil panen petani di wilayah Cisarua, Bogor hingga Cipanas Kabupaten Cianjur.

"Harga dari sananya sudah naik, di petani juga harganya tinggi," tutur Rian.

Sebelumnya, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut ada 335 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah. Rata-rata harga cabai merah mencapai Rp53.998 per kilogram di pekan pertama November 2023.

Padahal, kata Amalia, pada pekan terakhir Oktober 2023 hanya terdapat 244 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah.

Selain itu, lonjakan harga cabai rawit merah terjadi pada 312 kabupaten/kota selama pekan pertama November 2023 dengan rata-rata harga mencapai Rp70.272 per kilogram. Dia mengatakan, berdasarkan pantauan BPS, perkembangan harga cabai merah terus meroket dari minggu ke minggu.

"Secara spasial, hampir semua kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa mengalami kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit. Di luar Sumatera dan Jawa ada beberapa IPH dipengaruhi kenaikan harga beras, tetapi juga terjadi perkembangan harga cabai merah dan cabai rawit," ujar Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (6/11/2023).

Menyitir data panel harga pangan, rata-rata harga cabai rawit merah per hari ini, Selasa 7/11/2023 pukul 11.15 WIB sebesar Rp71.120 per kilogram atau naik 0,91% dari harga kemarin. Begitupun harga rata-rata nasional untuk cabai merah keritig naik 1,96% menjadi Rp59.180 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News