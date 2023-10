Garuda (GIAA) Diskon Tiket Pesawat Hingga 80%, Cek Rutenya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) memberikan beberapa program khusus dalam acara Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2023 di ICE BSD Tangerang yang berlangsung selama 27-29 Oktober 2023.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengatakan para pengguna jasa khususnya bisa memperoleh berbagai keuntungan dengan adanya promo tambahan berupa cashback hingga Rp4 jutaan.

Garuda Indonesia juga menawarkan beragam pilihan promo diskon tiket pesawat hingga 80 persen serta penawaran nilai tambah lainnya.

Selain itu, program promosional yang diberikan lainnya adalah Member Get Member Bonus up to 2500 Miles, Discount up to 43% for Award Ticket Redemption, Discount 10% Garuda Indonesia Cargo, Discount 20% Lounge Access hingga Discount up to 80% Prepaid Baggage.

Kemudian terdapat program melalui kerja sama dengan Bank Mandiri seperti cashback hingga 0% installment up to 12 Months, dan Bonus 50% Redeem Livin’poin to GarudaMiles.

Nasabah pengguna Mandiri Kartu Kredit, Kartu Debit, dan QRIS Livin'by Mandiri yang ingin melakukan pembelian tiket /tour di event Garuda Indonesia Travel Fair 2023, bisa memperoleh beberapa keuntungan seperti cashback hingga Rp4,25 juta, flash sale, extra diskon sampai dengan 25% tukar Livinpoin, dan kemudahan pembayaran cicilan 0% hingga 12 bulan.

Selain itu, dalam gelaran GATF kali ini juga terdapat program lelang tiket penerbangan domestik setiap harinya dimulai dari Rp300.000.

"Masyarakat bisa langsung mendapatkan penawaran menarik untuk berbagai pilihan tiket Garuda Indonesia dan paket perjalanan wisata baik domestik maupun internasional dengan harga khusus,” kata Irfan di ICE BSD Tangerang, Jumat (27/10/2023).

Lebih lanjut, Garuda Indonesia juga memberikan berbagai ekstra nilai tambah lainnya, mulai dari potongan harga untuk rute domestik hingga 15% dan 18% untuk rute internasional.

Harga khusus juga diberikan untuk beberapa penerbangan yang dilayani oleh airline partner Garuda Indonesia seperti KLM, Air France, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, Jet Star, Malaysian Airlines hingga Bangkok Airlines.

Garuda Indonesia juga mempersiapkan setidaknya 30.000 kursi penerbangan di beberapa rute yang menjadi pilihan utama para pengguna jasa baik rute domestik maupun rute internasional.

Penawaran dari Garuda Indonesia berlaku untuk periode perjalanan hingga bulan Oktober 2024. Adapun, Garuda Indonesia menargetkan jumlah pengunjung dengan total sebanyak 55 ribu pengunjung di Jakarta di luar 7 kota besar di Indonesia dalam gelaran GATF 2023.

Selain Jakarta, kota-kota lain yang menyelenggarakan GATF 2023 adalah Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Jayapura.

Daftar Rute yang dapat Promo Harga Tiket GATF 2023:

1. Jakarta- Labuan Bajo pp mulai dari Rp 2 jutaan

2. Jakarta – Denpasar pp mulai dari Rp1 jutaan

3. Jakarta – Makassar pp mulai dari Rp2 jutaan

4. Jakarta – Surabaya pp mulai dari Rp 1 jutaan

5. Jakarta – Sorong pp mulai dari Rp3 jutaan

6. Jakarta – Melbourne pp mulai dari Rp7 jutaan

7. Jakarta – Hong Kong pp mulai dari Rp4 jutaan

8. Jakarta – Singapura pp mulai dari Rp2 jutaan

9. Jakarta – Seoul pp mulai dari Rp6 jutaan

