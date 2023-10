Harga Pangan Hari Ini 9 Oktober: Beras Mulai Turun, Tapi Masih di Atas HET

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mengawali pekan kedua Oktober 2023, sebagian besar harga komoditas pangan mengalami penurunan rata-rata secara nasional. Adapun, pangan yang harganya turun yakni beras premium dan medium, bawang merah, cabai merah keriting, telur ayam, hingga minyak goreng curah.

Berdasarkan panel harga pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (9/10/2023) pukul 11.17 WIB, rata-rata harga beras medium mengalami penurunan 0,38 persen menjadi Rp13.150 per kg dari hari sebelumnya.

Harga beras medium makin menjauhi harga ecerean tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No. 7/2023 sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kg.

Tak hanya itu, beras premium pun mengalami penurunan menjadi Rp14.900 per kg atau naik 0,13 persen. Harga komodistas lainnya yakni bawang merah turun 0,04 persen menjadi Rp23.310 per kg.

Adapun, bawang putih bonggol mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen menjadi Rp36.730 per kg.

Tren laju penurunan harga juga diikuti oleh komoditas cabai merah keriting yang turun 0,61 persen menjadi Rp40.500 per kg. Sementara itu, cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 2,46 persen menjadi Rp45.010 per kg.

Bahan pangan lainnya yang mengalami penurunan yakni daging sapi murni, di mana rata-rata harga nasional turun 0,50 persen menjadi Rp134.260 per kg. Di sisi lain, harga pangan daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen atau menjadi Rp35.190 per kg.

Harga telur ayam ras mengalami penurunan hingga 0,35 persen menjadi Rp28.070 per kg.

Lebih lanjut, komoditas yang juga melonjak signifikan yaitu harga gula konsumsi dengan kenaikan sebesar 0,19 persen menjadi Rp15.440 per kg. Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,17 persen menjadi Rp17.400 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada harga minyak goreng curah yang naik 0,21 persen menjadi Rp14.510 per liter. Sementara itu, komoditas pangan lainnya seperti tepung terigu curah naik 0,18 persen menjadi Rp10.970 per kg.

Di sisi lain, harga jagung peternak dan kedelai biji kering mengalami penurunan harga masing-masing 1,01 persen dan 0,39 persen.

Di mana, harga jagung peternak Rp6.880 per kg dan harga kedelai biji kering Rp12.890 per kg. Selain itu, tepung terigu kemasan (non-curah) mengalami penurunan harga sebesar 0,22 persen menjadi Rp13.530 per kg.

Harga pangan ikan pada awal pekan ini melonjak. Adapun harga ikan kembung naik 0,83 persen menjadi Rp38.840 per kg, harga ikan tongkol naik 0,58 persen atau Rp34.970 per kg, sedangkan ikan bandeng turun 1,04 persen menjadi Rp34.310 per kg.

