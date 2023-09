Cara Naik Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Lengkap dengan Daftar Harga Tiketnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Setelah lama ditunggu, Kereta Cepat Jakarta- Bandung akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat mulai hari ini, Jumat 15 September 2023.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum mulai Jumat (15/9/2023).

"Ya ini, besok (hari ini Jumat 15 September) sudah mulai (uji coba KCJB)," kata Budi saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, dikutip dari Antara.

Budi mengatakan pendaftaran uji coba KCJB untuk masyarakat umum sudah dibuka. Namun, dia belum menjelaskan lebih rinci mengenai mekanisme pendaftaran uji coba KCJB untuk masyarakat umum.

"Sudah, sudah jalan (pendaftaran uji coba KCJB)," tutur Budi.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki periode "soft operation" selama tiga bulan pertama setelah diresmikan.

Selama periode ini, sejumlah tiket akan tersedia secara gratis untuk berbagai kelompok, termasuk tokoh, influencer, pengamat, dan wartawan.

Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan penggunaan kereta cepat ini kepada masyarakat.

Buat kamu yang hendak membeli tiket kereta cepat Jakarta - Bandung, kamu bisa terus memantau situs resmi Kereta Cepat Jakarta - Bandung di sini: https://kcic.co.id/ atau melalui media sosial resmi mereka.

Sebab hingga saat ini, mekanisme pembelian tiket belum dipublikasikan. Selain itu, kamu juga bisa membeli tiket secara offline di loket KCJB.

Namun setelah periode soft operation ini selesai, maka masyarakat bisa membeli tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung dengan harga yang telah ditentukan.

Berikut adalah harga tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung:

1. Kelas VIP

Kelas VIP memiliki 18 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 1-2. Harga tiket KCJB kelas VIP diperkirakan sekitar Rp350.000 per penumpang.

2. Kelas I

Kelas first class memiliki 28 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 2-2. Harga tiket KCJB kelas first class diperkirakan sekitar Rp300.000 per penumpang.

3. Kelas 2

Tiket kelas second class KCJB terdiri dari 555 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 3-2. Harga tiket KCJB kelas second class diperkirakan mulai dari Rp250.000 per penumpang.

