KTT G20 India, Jokowi: Ayo Lakukan Aksi Nyata Lindungi Bumi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin Negara G20 untuk melakukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang mengangkat tema ‘One Earth’ yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023).

“Kita semua harus walk the talk, because we only have one earth,” ajaknya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (9/9/2023).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia menyebut bahwa upaya bersama menjaga bumi tersebut melainkan karena bumi ini merupakan milik semua pihak dan juga tentunya milik generasi masa depan.

Menurutnya, bumi merupakan milik semua orang yang tak terbatas untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Sehingga komitmen untuk melindungi bumi harus disepakati secara bersama oleh semua Negara.

Apalagi, Kepala Negara menuturkan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah aksi nyata untuk melindungi bumi antara lain melalui upaya menekan deforestasi hingga restorasi mangrove.

“Indonesia di tahun 2022, telah turunkan emisi 91,5 juta ton. Laju deforestasi ditekan hingga 104.000 hektare. Hutan dan lahan direhabilitasi seluas 77 ribu hektare dan mangrove direstorasi seluas 34 ribu hektare,” tuturnya.

Di hadapan para pemimpin negara G20, Presiden pun mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab dan berkomitemen dalam menjaga kelestarian bumi.

“Mari penuhi tanggung jawab dan komitmen bersama untuk menjaga planet bumi tetap lestari,” pungkas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News