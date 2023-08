Harga Pangan Hari Ini 31 Agustus: Beras hingga Bawang Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas harga komoditas pangan, seperti beras, minyak goreng, bawang putih, dan bawang merah terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Kamis (31/8/2023), dibandingkan dengan harga kemarin, Rabu (30/8/2023).

Melansir data Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional pada 31 Agustus 2023, harga rata-rata beras premium tercatat naik 2,22 persen menjadi Rp14.250 per kilogram, sedangkan harga beras medium tercatat naik 0,73 persen menjadi Rp12.390 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah terpantau naik 5,92 persen menjadi Rp27.560 per kilogram. Harga bawang putih bonggol juga tercatat naik sebesar 2,9 persen menjadi Rp39.360 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga tercatat naik sebesar 3,94 persen hari ini menjadi Rp41.160 per kilogram.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana saat ini dipatok dengan harga Rp18.100 per liter atau naik 3,43 persen. Harga minyak goreng curah berada di angka Rp14.720 per liter, atau naik 0,55 persen.

Kemudian, harga ayam ras mengalami kenaikan 1,02 persen menjadi Rp35.640 per kilogram. Harga telur ayam ras juga naik 4,43 persen menjadi Rp30.620 per kilogram.

Sementara itu, harga gula konsumsi juga mengalami kenaikan 3,26 persen menjadi Rp15.200 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada garam halus beryodium yang dipatok Rp11.700 per kilogram, atau naik 1,12 persen.

Harga tepung terigu (curah) saat ini dihargai Rp11.320 atau naik 3,1 persen, sedangkan tepung terigu kemasan non curah tercatat naik 2,49 persen menjadi Rp13.980 per kilogram

Harga komoditas ikan juga kompak naik dengan harga ikan kembung naik 2,77 persen menjadi Rp40.120 per kilogram, ikan tongkol naik 2,46 persen menjadi Rp36.230 per kilogram, dan ikan bandeng naik 3,82 persen ke Rp35.040 per kilogram.

Adapun, harga cabai merah keriting pada hari ini tercatat turun 1,66 persen menjadi Rp42.620 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada daging sapi murni yang menurun 0,08 persen menjadi Rp135.020 per kilogram.

