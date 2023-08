Harga Pangan Hari Ini 28 Agustus: Beras Medium Masih di Atas HET

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagian besar harga komoditas pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional mengalami peningkatan signifikan pada hari ini, Senin (28/8/2023), jika dibandingkan dengan posisi harga satu pekan sebelumnya.

Melansir data Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional, harga beras premium, gula konsumsi, bawang putih bonggol, tepung terigu (curah) mengalami kenaikan di atas 1 persen dari perdagangan pekan sebelumnya.

Harga beras premium saat ini berada di angka Rp14.050 per kilogram atau naik 1,22 persen, gula konsumsi saat ini dipatok dengan harga Rp14.970 per kilogram naik 1,56 persen, harga bawang putih bonggol berada di angka Rp39.310 per kilogram naik 2,05 persen dan tepung terigu (curah) saat ini dihargai Rp11.200 atau naik 1,91 persen.

Kenaikan harga di atas 1 persen juga diikuti komoditas lainnya, seperti kedelai biji kering (impor), telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng kemasan sederhana, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng, garam halus beryodium, dan tepung terigu kemasan.

Badan Pangan Nasional mengidentifikasi harga kedelai biji kering saat ini berada di level Rp13.200 per kilogram atau naik 1,85 persen, telur ayam ras Rp30.510 per kilogram atau naik 1,97 persen, daging ayam ras Rp35.970 per kilogram naik 1,58 persen, minyak goreng kemasan sederhana naik 1,08 persen ke posisi Rp17.730 per kilogram.

Kemudian, harga ikan kembung naik 2,56 persen menjadi Rp40.000, ikan bandeng naik 4,29 persen ke harga Rp35.520 per kilogram, ikan tongkol naik ke harga Rp36.050 per kilogram, garam halus beryodium naik 2,69 persen ke level Rp11.850 per kilogram dan tepung terigu kemasan naik ke harga Rp13.880.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional turut melaporkan harga beras medium, cabai merah keriting, dan jagung Tk peternak mengalami penurunan harga pada perdagangan hari ini. Hanya saja, penurunan harga itu tidak terlalu lebar dari posisi pekan lalu.

Beras medium di tingkat eceran hari ini diperkirakan berada di harga Rp12.150 per kilogram atau turun 0,49 persen, harga cabai merah keriting di level Rp42.770 per kilogram, dan jagung Tk peternak di level Rp6.490 per kilogram.

Harga beras medium rata-rata nasional awal pekan ini masih jauh berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.7/2023 yang diharapkan berada di level tertinggi Rp11.800 per kilogram.

Begitu pun harga jagung pakan di tingkat peternak masih jauh di atas HET yang ditetapkan Badan Pangan Nasional lewat Perbadan No.5/2023 yang dipatok Rp5.000 per kilogram.

